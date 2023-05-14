Чем отличаются повестка и оповещения: объяснение юриста

В Украине уже почти 15 месяцев идет всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины могут получить повестку. Кроме того, предусмотрен механизм оповещения.

В чем же разница между повесткой и оповещением, кого именно и к чему они обязывают, информирует 24 Канал.

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Повестка и оповещения – в чем разница

Прежде всего, следует понимать, что повестка и оповещение – это не одно и то же. Первая обязывает военнообязанного к определенным действиям, в частности, прибыть в ТЦК и СП.

Оповещения же вручают не конкретному человеку, а органам местного самоуправления; руководителям учреждений, предприятий и организаций; учебным заведениям. Оно уже обязывает сообщить конкретным гражданам о вызове в ТЦК и СП, а также обеспечить их прибытие.

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Объяснение юриста

Заметим, что более подробно, чем отличаются повестка и оповещения в материале 24 Канала объяснил юрист адвокатское объединение T&T Partners Владислав Юрчак.

Так вот, оповещение означает, что мужчине сообщили о том, что он должен стать на учет, или уточнить свои данные. Это не обязательно трансформируется в непременную мобилизацию. В частности, это может быть связано с желанием уточнения информации и учета, а также формированием резерва.

Что такое оповещение Это документ, который составляется из распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Он может быть адресован органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, учебным заведениям, независимо от подчинения и формы собственности.



Соответствующим лицам устанавливается обязанность осуществить оповещение конкретного списка граждан об их вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в сроки, указанные в повестках, которые, как правило, прилагаются к такому оповещению.

Уведомление – это только механизм, который может использовать ТЦК и СП для вручения повесток военнообязанным,

– объяснил Владислав Юрчак.

Повестка – это уже конкретное предписание, касающееся конкретного лица, которое устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП в определенный срок.

Юрист подчеркнул, что с точки зрения юридической силы, самих военнообязанных оповещения не обязывает к каким-либо действиям. Впрочем, получение повестки в результате оповещения уже влечет юридические последствия.

Если работодатели, руководители учреждений, предприятий и организаций, а также должностные лица не выполнят обязательства по оповещению, им грозит административная ответственность по статье 210-1 КУоАП, которая предусматривает от 1700 до 3400 гривен штрафа и от 3400 до 5100 гривен – для должностных лиц.