Советская постсовковая армия, жизнь солдата там ничего не стоит, – Сенцов о россиянах в Украине

российская армия действительно большая, но это не "вторая армия мира". Там просто бездумно бросают военных в бой, потому что их жизни ничего не стоят. В то же время, Украина бережет своих воинов.

Об этом 24 каналу рассказал украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов. Он говорит, что российская армия большая по размеру, у нее много военной техники, снарядов и людей.

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По его словам, это такая советская постсовковая армия, которая немного сверху сделала "макияж".

Оборудование у них немного новое, немного старое, но подход точно старый – это советское централизованное "вперед", жизнь солдата там ничего не стоит,

– объясняет Сенцов.

Он говорит, что оккупанты так и воюют, и поэтому – это не армия, которую бы все боялись. "Это не вторая армия мира, возможно развечто по размеру, но точно не по боеспособности", – добавил он.

"Россияне прут и прут, потому что это орда, их больше. Мы уже перемололи много их личного состава и техники, и продолжаем это делать", – сказал Сенцов.

Украинская армия гораздо лучше

Режиссер рассказал, что наше любое боевое подразделение любого направления, будь то артиллерист, танкист или пехотинец – оно всегда лучше, чем российское.

Сенцов отмечает, что преимущественно украинцы лучше, просто россиян больше в живой силе и технике. Но их танки ВСУ сжигают, самолеты сбивают, склады уничтожают, а пехоту убивают.

По его мнению, оккупанты уже доходят до критической точки, когда не в состоянии атаковать, потому что у них нет сил. В то же время украинские военные понемногу накапливают силы, берегут технику и людей, которые воюют.

Наши подходы к ведению войны кардинально другие. У нас больше маневренности пространства для принятия решений. Потому что на месте командиру или офицеру виднее, чем генштабу. И это дает хороший результат,

– ответил Сенцов.

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Потери оккупантов по состоянию на 7 июля

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 36 650 российских бойцов. За прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 150 захватчиков.

Кроме того, у врага сокращается количество техники, хотя у него ее еще очень много. Впрочем, в металлолом уже удалось превратить 1 602 танка, 3 797 боевых бронированных машин, 815 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 107 средств ПВО.