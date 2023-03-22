В визите Си Цзиньпина в Москву было кое-что хорошее для Украины

Си Цзиньпин из Москвы улетел, вернуться не обещал. Экономическим перевариванием недоимперии займутся профильные специалисты, которых в Китае, как известно, много. Можно подводить итоги. Хотя принципиально важных итогов, меняющих глобальные расклады, нет.

Ошибочные оценки визита Си в Москву

Сразу сформулирую для озабоченных: состоится звонок Си к Владимиру Зеленскому сразу после Москвы, или телефон зазвонит позже или вообще не зазвонит – ничего это не значит. "Позвони мне, позвони", – не украинская песня.

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Маркером того, что Си и Владимир Путин договорились об общей позиции в отношении Украины, является не формальное телефонное общение лидеров Украины и Китая, а обнародование президентом Китая конкретного мирного плана. Выдыхаем и перестаем рисовать на салфетках красного дракона в объятиях с ощипанным журавлем.

Оценки китайского визита слишком полярны – от восторга у российских пропагандистов до восторженного вкушения порабощения России у пропагандистов из Украины. Эти оценки далеки от фактов.

О фактах. Китай и Россия намерены расширять экономическое и стратегическое партнерство. Но они его и раньше расширяли, а с 2014 года еще и углубляли заодно. Но недоимперия способна поставлять в Китай практически только энергоносители.

По газу это будет 30 – 50 миллиардов кубометров в год со скидкой 50 – 70%. В Европу недоимперия поставляла 150 миллиардов кубометров по рыночной цене, на ближайшие пару лет продолжатся поставки только 20 миллиардов кубометров.

То есть никакой компенсацией утраченного европейского рынка и не пахнет. Относительно нефтепродуктов ситуация аналогичная. Но тех денег, которые недоимперия зарабатывает и которые есть на сохранении, хватает на ведение войны против Украины. В конце концов там просто прекратят бюджетные выплаты всем, кроме военных, нацгвардии, полиции и пропагандистов. Этого достаточно, чтобы гнать российского человека на утилизацию в Украину.

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Предоставит ли Китай России оружие

Да, заявленное стратегическое партнерство Китая и России подразумевает и сотрудничество в военной сфере. Но результат это даст нескоро, а на ход все более определяющей весенне-осенней кампании в Украине повлиять не успеет.

Все потому, что гнать в Россию эшелоны с бронетехникой и боеприпасами, Китай не планирует, чтобы не разрушить остатки отношений с США и Европой. В то же время мелкие партии окольными путями через Беларусь, Иран и других сателлитов Китая решающими не станут.

Тем более что вооружение Китая давно не советское. Это значит, что российским воинам его придется изучать, а это – время.

В общем, Китай явно намерен заняться любимым делом – геополитическим ушу, в котором он мастер. То есть использование чужих конфронтаций в своих интересах. В рамках такой стратегии Китай будет стремиться удержать недоимперию от сокрушительного поражения, чтобы она и дальше продолжала делать США нервы. Однако не будет усиливать ее чрезмерно, чтобы иметь возможность выдоить ее досуха.

Это напоминает подход прагматично-циничного врача, поддерживающего надежду у безнадежно больного пациента, чтобы нажиться на его бесперспективном лечении. В Украине российскому медведю оторвало даже не конечности, а голову. Никакой китайский айболит назад ее не пришьет.

Чем поездка Си Цзиньпина была полезна Украине

Соответственно, у нас все по-прежнему: следует выдержать ожесточенные атаки россиян по всему фронту, удары по нашему тылу, а также перейти в стратегическое контрнаступление. Поверьте, Китай отслеживает каждый квадратный метр украинской территории – кто его контролирует. Когда мы выйдем к Азовскому морю, товарищ Си встретится с президентом Зеленским и обсудит возможности стратегического сотрудничества. Китай прагматичен до фанатизма.

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Так что не вибрируем по поводу Поднебесной, как и не надеемся исключительно на помощь союзников. Судьба Украины – в руках героических украинских воинов.

Между прочим, на фоне визита главы Китая в Москву, Вашингтон ускорил поставку нам бронетехники – хоть и не новейшей, но вполне пригодной для перелома на фронте. Вот это и есть главный практический результат произошедших событий.