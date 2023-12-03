В чем проблема отработки по "Шахедам": Воздушные силы объяснили особенности наших самолетов

Юрий Игнат дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он призвал делать все для ускорения модернизации самолетов, потому что от этого зависят жизни.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что благодаря истребителям F-16, имеющим на вооружении противокорабельные ракеты Harpoon, Украина сможет навести порядок в Черном море. Однако эти самолеты нам нужны и для других целей.

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Как сегодня работают наши пилоты

По словам Игната, у советских Су и МиГ, на которых летают наши пилоты, есть проблемы с отработкой по "Шахедам".

Во-первых, летит он (дрон-камикадзе – 24 канал) 150, а истребитель может 350 максимум. Он (самолет – 24 Канал) его догоняет постоянно, нужно разворачиваться, если он не поразил. А поразить тяжело,

– заявил спикер.

Как объяснил Игнатий, "Шахед" летит низко. При движении по трассе дрон-камикадзе может смешиваться с окружением. В таком случае при наведении на БПЛА прицел начинает "гулять" и может даже перейти на какой-нибудь гражданский объект. Также оккупанты могут пускать эти дроны над рекой, что тоже усложняет их уничтожение.

Представитель Воздушных сил отметил, что советские истребители не были созданы для сбития "Шахедов" и крылатых ракет, так как такого оружия во времена СССР еще не существовало. Су и МиГ создавались для уничтожения себе подобных самолетов, а также вертолетов. В советских самолетах радар должен подсвечивать цель, пока в нее не попадет ракета с полуактивными головками самонаведения. Прицел в это время может не раз сбиться. Поэтому пилотам нужно быть максимально уверенными.

Однако наши пилоты сбивают вражеские дроны-камикадзе. Количество уничтоженных целей зависит от разных факторов. Игнат признался, что он поражен тем, сколько "Шахедов" сбивают украинские летчики на советских самолетах. Спикер резюмировал, что ВСУ нуждаются в F-16 еще и для того, чтобы защитить Украину внутри от ракет и дронов противника.

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