Кремль создает проблемы для Запада: чем Путин может ответить Байдена в Женеве

Без преувеличения весь мир сегодня следит за целым рядом саммитов, которые проходят в Европе при участии американского президента Джо Байдена. Но кульминацией для Украины станет именно встреча Байдена и Путина.

И здесь глава Кремля припрятал несколько неприятных для Америки козырей, которыми может подорвать все усилия Байдена. Больше о том, как Кремль чужими руками создает проблемы для единства Запада и что же Путин может предъявить Байдену на приближающейся встрече – у видеоблоге.

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Байден завершает свое европейское турне, где всеми силами пытался не просто вернуть лидерство Америке, но и не позволить европейским институциям развалится в принципе. А риск такой действительно есть и почву для этого создал в последние годы лично Владимир Путин.

Почти неделю без перерыва европейские и американский лидеры ищут пути противодействия Китаю и агрессивному поведению России. В первую очередь страны "Большой семерки" обсудили как будут противодействовать новым вспышкам пандемий, климатические вопросы и, конечно же, отпор возрастающей мощи Китая.



Байден завершает европейское турне / Фото Associated Press

Основной посыл в вопросе борьбы с Китаем был выведен такой – по аналогии с решением, принятым в США, Европа вкладывает больше денег в создание инфраструктуры по всему миру.

В США о таком решении объявили еще в начале весны – около 2 триллионы долларов в ближайшие годы будет вложено в строительство дорог, мостов, железнодорожных сообщений и так далее. Все ради большей мобильности бизнеса.

И американский и европейский проекты должны стать своеобразным ответом китайской программе "Один пояс – один путь". Это глобальная программа по строительству:

шоссейных дорог;

морских, железнодорожных и авиационных путей;

широкополосных интернет-кабелей;

китайских ВУЗов;

банков;

заводов;

фабрик и тд.

И вот по задумке Китая центром всего этого должен стать Пекин. Проще говоря, Китай сейчас вбухивает огромные деньги в создание системы, которая позволит ему полностью замкнуть на себе всю мировую экономику, торговлю, образование, интернет и так далее.

Как вы понимаете, Запад просто рухнет под нитиском такого могущества.

Это станет смертным приговором всем западным демократическим институтам. Сами подумайте, если Китай возьмет всё в свои руки, то не вызовет ли это сомнения в тезисе, что авторитаризм Си Цзиньпина – это плохо?

И вот здесь бы Западу и заниматься только проблемой Китая и его влиянием, но нет – под ногами вечно путается Россия со своими войнами и шантажом. И на это Западу тоже нужно отвечать, ведь это еще одно порождение авторитаризма. И ответить Путину должен Запад в лице Байдена на встрече в Женеве.

Тактика борьбы с Западом чужими руками

Но, к сожалению, Путин вынес уроки из санкций за вторжение в Украину и перешел к тактике борьбы с Западом чужими руками. Самый свежий пример – режим Лукашенко в Беларуси и угрозы, которые теперь несет эта страна своим соседям.

Все же понимают откуда руки растут, но даже последние ответные меры Запада были направлены против режима Лукашенко, а не против Москвы. И Путин будет шантажировать Запад этим неспокойным регионом.



Байден сможет ответить Путину / Фото EPA

Главная задача для Байдена

Но и это не главная проблема. Ранее я сказал, что перед Байденом стоит еще и задача не допустить развал ЕС и НАТО. Дело в том, что ряд европейских стран уже с опаской смотрят на Турцию и даже намекают, что пора бы ее выгнать из НАТО.

Все из-за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который явно ведет страну в сторону автократии. И здесь без Кремля не обошлось, ведь Эрдоган не брезговал и закупкой российского вооружения, например систем ПВО С-400, против которых выступает весь Альянс.

Поэтому Эрдогану во время саммита НАТО и было уделено такое пристальное внимание Джо Байдена. Ему было важно хотя бы частично вернуть Эрдогана в европейское поле.

Ведь в Вашингтоне понимают, что Турция это защитник НАТО на юго-восточном фланге. Кроме того, американцы активно используют турецкую авиабазу Инджирлик, где даже хранятся американские атомные боеголовки.

Поэтому задача – если не слепить из Эрдогана демократа, что в принципе невозможно, то хотя бы получить гарантии того, что он не будет союзничать с Россией.

Но не предложит ли завтра Путин Эрдогану, например, еще несколько десятков систем ПВО почти задаром? А в силу слабой экономики Турции сегодня это приманка для Эрдогана, который с таким трудом завоевывал авторитет жесткого и воинственного лидера.

Чем Путин не сможет шантажировать Байдена

А вот чем Путин точно не сможет шантажировать Байдена – так это полномасштабным вторжением в Украину. Здесь как раз чужими руками манипулировать не удасться.

После апрельских передвижений войск на украинской границе, Путин получил довольно решительный ответ – в Черное море направились британские корабли и сигнал о том, что в Украину могут отправить массу оборонительного натовского вооружения.

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К тому же сценарий вторжения россиян в Украину уже хорошо изучен Альянсом и, более чем уверен, его обсудили во время закрытых переговоров НАТО, где формировали сценарии возможного ответа агрессии России против, не только Украины, но стран Балтии и Польши.

Военный козырь в Путина

Но, у Путина остается еще один военный козырь, которым он может шантажировать Байдена. И опять же – не он лично, а лояльный к нему иранский режим, который вот-вот может прийти к власти.

Не секрет, что Байден стремится как можно скорее возобновить с Ираном ядерную сделку, которую расторг его предшественник Дональд Трамп. Накануне Белый дом даже снял некоторые санкции с Ирана в знак примирения.

Но все планы разбиваются об один простой факт – уже в эту пятницу, 18 июня, в Иране пройдут президентские выборы, а это значит что нынешний президент, который хоть как-то пытался наладить диалог с Западом, уйдет со своего поста.

А вот на его место уже метит кандидат, который точно порвет все ниточки связи с Западом и наоборот развернет Иран в сторону России и Китая.

Это сторонник нынешнего духовного лидера страны – Ибрагим Раиси, призывающий строить настоящий исламский мир и порвать любые связи с Западом. Его цель – построить исламский мир со всеми вытекающими.



Ибрагим Раиси / Фото IRNA

У него есть всего один идеологический соперник – Абдель Насер ​​Хеммати, который мог бы продолжить линию Рухани. Но он слишком слаб на фоне еще нескольких кандидатов, которые скорее всего снимутся в пользу Раиси.

Но самое главное здесь вот что – в Иране уже боятся массовых фальсификаций выборов. И Кремль может очень сильно помочь режиму в этом вопросе в обмен на смену курса страны.

В подтверждение приведу один недавний пример того, как Россия перебрасывает свой аппарат для фальсификации выборов в другие страны. В конце мая в Сирии прошли президентские выборы и на них снова триумфально победил путинский прихвостень Башар Асад, он набрал рекордные 95% поддержки.

Как ему это удалось? Да очень легко – россияне научили: всего 2 конкурента утвержденных сирийскими спецслужбами и рисование результатов.

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Как видим Путин за 7 лет войны в Украине сменил стратегию – теперь он шантажирует Запад преступлениями, совершаемые чужими руками. Подействует ли этот шантаж на США покажут не слова, а действия Байдена уже после встречи с Путиным в Женеве.