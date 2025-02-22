3 аспекта, в которых Путин сумел склонить Трампа на свою сторону

Есть 3 категории аргументов относительно Украины, в которых кремлевский диктатор Владимир Путин смог убедить команду президента США Дональда Трампа. Речь идет о религиозном, экономическом и культурном аспектах.

Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. По его словам, Украина должна объяснять республиканцам, как все на самом деле.

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Стоит убеждать команду Трампа

Уриэль Эпштейн предположил, что прежде всего немало республиканцев почему-то верит российской пропаганде, что украинцы "пытают христиан". Они не понимают, что Украина борется с Московским патриархатом (УПЦ МП), потому что это часть ФСБ.

Они не понимают, что эта церковь – это часть ФСБ. Они этого не видят. Нужно им объяснять, показывать. Первое – о том, как Россия использует эту церковь, чтобы воевать против вас. Второе – что это не вы "пытаете христиан", а наоборот Россия пытает,

– подчеркнул он.

Второй аргумент – экономический. Третий – в культурной сфере. Путин показывает, что он якобы защитник христиан, который борется против ЛГБТ-сообщества, трансгендеров, а Украина – якобы наоборот.

Конечно, Украине не нужно использовать агрессивную риторику, как Путин. Однако, как считает исполнительный директор Renew Democracy Initiative, нашему государству стоит объяснить команде Трампа, что украинцы – это консервативный народ, который не борется ни с христианами, ни с другими религиями.