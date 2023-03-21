Немножко потусил и сразу свалил, или Приключения Путина в Мариуполе

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Путин побывал в оккупированном Мариуполе. Из Крыма в Мариуполь и дальше в Ростов, в бункер. Там ему приятнее и привычнее. Что здесь важно?

Циническое вранье россиян в Мариуполе

Президент России Владимир Путин уже не царь, теперь он российский гражданин, находящийся в розыске. Как говорится, преступник всегда возвращается на место преступления.

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Сколько бы Путина не боготворили за его смелый поступок – он ночью поехал куда-то, якобы в Мариуполь. Возможно это и так, но эта поездка кажется какой-то очень странной. Такое впечатление, что "царь в розыске" не настоящий. Ведь когда его везут по Москве, то ни одна машина на встречу не едет. В то же время здесь – просто чудеса.

Они рассказывают, что строят свои "New-Ивасюки", а из Мариуполя будут летать самолеты во все страны мира. Да, "конечно". Из Луганска и Донецка самолеты летают "безустанно". Из Крыма направление тоже только одно.

Кстати, по мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, который отвечает за строительство и воровство на оккупированных территориях Украины, российская армия во время наступательных действий только "дарила цветы". Где-то мы уже слышали такое.

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Что-то похоже рассказывали гитлеровцы, когда эта территория тоже была оккупирована. Кстати, о гитлеровцах. Тема нацизма сейчас заиграла совсем другими красками. Дело в том, что Адольф Гитлер находился в Мариуполе. Это исторический факт. Он был в Мариуполе 2–3 декабря 1941 года.

Судя по всему, он не такое "сс**ло", как Путин. Ведь Гитлер там даже заночевал, а Путин – находящийся в международном розыске недоцарь – немножко потусил и сразу свалил.