Чем россиянам так нравится жестокий Пригожин

Зеленский в интервью заявил, что Путин теряет контроль над российскими регионами. Такой вывод наш президент сделал из неудачного бунта Пригожина, во время которого вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом и Воронежем, а также пройти маршем в направлении Москвы.

Информация, вызывающая беспокойство

По словам Зеленского, украинская разведка сообщает ему, что около половины граждан России поддерживают Пригожина и ЧВК "Вагнера".

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Если эта информация правильная, а с ней в определенной степени можно согласиться хотя бы потому, что все мы видели на видео, какой прием Пригожин получил в Ростове, и восхищение, с которым его приветствовали, то это может вызвать глубокую обеспокоенность.

Пригожин в воображении россиян – радикализированная копия Владимира Путина, можно сказать "хороший Путин", тот "Путин", который обязательно победит Украину и сможет установить над ней контроль.

Пригожин не скрывал того, что готов к откровенным неонацистским действиям в отношении украинских граждан и даже собственных соратников, готовых покинуть фронт и не участвовать в мероприятиях вагнеровцев. Зверские убийства этих соратников вагнеровцы записывали на видео и затем выкладывали в социальные сети. Известны также многочисленные преступления представителей ЧВК "Вагнера" в африканских странах и Сирии.

Звериную жестокость вагнеровцев не скрывают представители этой "частной военной компании", которая на самом деле является государственной структурой и до мятежа Пригожина щедро финансировалась из государственного бюджета России. То есть, в этой ситуации половина россиян поддерживает людей, которые готовы на неадекватное поведение и преступления.

Такая поддержка свидетельствует об экзистенциальности конфликта между Россией и Украиной. Для многих россиян этот конфликт не столько с украинцами, которых они считают неправильными россиянами, а больше с президентом Зеленским. Именно поэтому многие граждане России верят пропаганде о том, что если уничтожить Зеленского и его окружение, то украинцы просто сложат оружие и с радостью запустят на свою территорию российскую армию и бандитов вагнеровцев.

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Однако все мы знаем, насколько далека от реальности эта пропаганда. Украинцы защищают не Зеленского, а собственную Родину, которую хотят уничтожить российские оккупанты.

В чем состоит проблема Путина

Важно, что и мы не должны быть наивными. Война с Россией – это не война с Путиным. Российский лидер олицетворяет настроения своих земляков, которые уверены, что настоящая Россия совсем не Российская Федерация, а Советский Союз в границах 1991 года. Ради того, чтобы восстановить эти границы, россияне готовы к любым жертвам.

Проблема Путина заключается не в том, что он начал войну против Украины, ведь большинство россиян разделяют ее жестокость. Проблема Путина состоит в том, что он не может закончить войну уничтожением Украины. В то же время Пригожин для большинства россиян мог бы быть олицетворением победы над Украиной. Он является олицетворением того, кто готов действовать на нашей территории со всей жестокостью и подлостью.

Интервью Зеленского для CNN является сигналом для Запада, чтобы цивилизованный мир осознавал, как жестока война России против Украины и насколько россияне готовы к продолжению боевых действий и поддержке тех, кто обещает им, что война будет столько времени, сколько нужно.