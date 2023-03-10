Как вот Storm Shadow, Harpoon или "Нептун". Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик инструктор Роман Свитан.

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Так, нанести поражение кораблям окупантов можно как ракетами наземного базирования Harpoon или "Нептун", так и воздушного. В то же время тот же Harpoon можно использовать из воздуха. Тогда радиус поражения ракеты можно суммировать с боевым радиусом самолета, а это почти тысяча километров. А это уже большая проблема для любого флота.

Потопить их (корабли россиян – 24 Канал) с помощью самолетов и таких ракет не просто, но и не проблематично. При выполнении определенных задач и правильно проведенной операции, например с крейсером "Москва", можно это повторить относительно остального флота,

– отметил полковник ВСУ.

По его мнению, нам только нужно определенное количество самолетов и ракет. Так, если Украине передают самолеты МиГ-29, то значит они должны нести эти ракеты.

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Кроме того, ранее был решен вопрос, как на самолеты МиГ-29 и Су-27 подвесить противорадиолокационные ракеты HARM. И уже больше полугода они уничтожают ЗРК врага. Следовательно, такое решение будет и для МиГ-29, которые нам собираются передать, чтобы работать более дальнобойными ракетами.

"Все зависит не от самого предоставления самолетов, а от ракет, которые смогут нести эти самолеты. Есть вариант, что они смогут нести AIM-120 AMRAAM – это ракета "воздух-воздух" для уничтожения самолетов и крылатых ракет. Это та же ракета, которая используется в NASAMS", – рассказал военный эксперт.

Он подытожил, что Украина сможет отработать с этих самолетов по черноморскому флоту России. Надо только разобраться с тем, как установить их на эти МиГ-29. Впрочем, по мнению Свитана, этот вопрос будет решен за неделю после того, как самолеты поступят в Украину.

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