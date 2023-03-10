На кшталт Storm Shadow, Harpoon або "Нептун". Таку думку 24 Каналу озвучив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик інструктор Роман Світан.
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Чорноморський флот може повторити долю крейсера "Москва"
Так, завдати ураження кораблям окупантів можна як ракетами наземного базування Harpoon або "Нептун", так і повітряного. Водночас той самий Harpoon можна використовувати з повітря. Тоді радіус ураження ракети можна сумувати з бойовим радіусом літака, а це майже тисяча кілометрів. А це вже велика проблема для будь-якого флоту.
Потопити їх (кораблі росіян – 24 Канал) за допомогою літаків і таких ракет не просто, але й не проблематично. За виконання певних завдань та правильно проведеної операції, як-от було з крейсером "Москва", можна це повторити щодо решти флоту,
– зазначив полковник ЗСУ.
На його думку, нам лише треба певна кількість літаків і ракет. Так, якщо Україні передають літаки МіГ-29, то значить вони мають нести ці ракети.
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Скільки часу знадобиться на встановлення Harpoon на МіГ-29
Окрім того, раніше було вирішене питання як на літаки МіГ-29 та Су-27 підвісити протирадіолокаційні ракети HARM. І вже понад пів року вони знищують ЗРК ворога. Отже, таке рішення буде і для МіГ-29, які нам збираються передати, щоб працювати більш далекобійними ракетами.
"Все залежить не від самого надання літаків, а від тих ракет, які зможуть нести ці літаки. Є варіант, що вони зможуть нести AIM-120 AMRAAM – це ракета "повітря-повітря" для знищення літаків і крилатих ракет. Це та ж ракета, що використовується в NASAMS", – розповів військовий експерт.
Він підсумував, що Україна зможе відпрацювати з цих літаків по чорноморському флоту Росії. Треба лише розібратися з тим як встановити їх на ці МіГ-29. Утім, на думку Світана, це питання буде вирішене за тиждень після того, як літаки надійдуть в Україну.
Україна може отримати літаки МіГ-29: що відомо
- Питання надання Україні винищувачів досі стоїть гостро. США наразі не готові передати нам F-16. Водночас є інформація про те, що ми можемо отримати від Словаччини 10 МіГ-29.
- Існує ймовірність, що від Словаччини ми отримаємо модифіковані МіГ-29 радянського виробництва. На остаточне рішення варто очікувати упродовж кількох днів або тижнів.
- Варшава офіційно погодилася на спільну передачу Києву винищувачів МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.