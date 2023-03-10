На кшталт Storm Shadow, Harpoon або "Нептун". Таку думку 24 Каналу озвучив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик інструктор Роман Світан.

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Так, завдати ураження кораблям окупантів можна як ракетами наземного базування Harpoon або "Нептун", так і повітряного. Водночас той самий Harpoon можна використовувати з повітря. Тоді радіус ураження ракети можна сумувати з бойовим радіусом літака, а це майже тисяча кілометрів. А це вже велика проблема для будь-якого флоту.

Потопити їх (кораблі росіян – 24 Канал) за допомогою літаків і таких ракет не просто, але й не проблематично. За виконання певних завдань та правильно проведеної операції, як-от було з крейсером "Москва", можна це повторити щодо решти флоту,

– зазначив полковник ЗСУ.

На його думку, нам лише треба певна кількість літаків і ракет. Так, якщо Україні передають літаки МіГ-29, то значить вони мають нести ці ракети.

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Окрім того, раніше було вирішене питання як на літаки МіГ-29 та Су-27 підвісити протирадіолокаційні ракети HARM. І вже понад пів року вони знищують ЗРК ворога. Отже, таке рішення буде і для МіГ-29, які нам збираються передати, щоб працювати більш далекобійними ракетами.

"Все залежить не від самого надання літаків, а від тих ракет, які зможуть нести ці літаки. Є варіант, що вони зможуть нести AIM-120 AMRAAM – це ракета "повітря-повітря" для знищення літаків і крилатих ракет. Це та ж ракета, що використовується в NASAMS", – розповів військовий експерт.

Він підсумував, що Україна зможе відпрацювати з цих літаків по чорноморському флоту Росії. Треба лише розібратися з тим як встановити їх на ці МіГ-29. Утім, на думку Світана, це питання буде вирішене за тиждень після того, як літаки надійдуть в Україну.

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