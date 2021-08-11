Газовая война России, премьерство Януковича и курьезы Черновецкого: чем запомнился 2006 год

В Украине и мире 2006 год был насыщенным знаковыми событиями, которые до сих пор помнит немало людей. В частности, этот период был богат на диктаторство как за рубежом, так и в украинской политике.

В мире 2006 год был очень богат тиранией. Если одни умирали своей смертью, то других казнили, а на их месте появлялись новые жертвы.

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Диктатура в мире

В Ираке суд признал Саддама Хусейна виновным в преступлениях против человечества и военных. История 69-летнего диктатора завершилась повешением. Фидель Кастро решил уйти сам, но с Кубы он никуда не исчез. Диктатор передал эстафетную палочку правления своему брату – Раулю.

Неподалеку в Боливии появился не менее одиозный персонаж – Эво Моралес. Даже на заседании ООН в Вене он агитировал за коку. В 2006 году его избрали президентом Боливии впервые.

В то же время была уже третья инаугурация Александра Лукашенко. После удачных Оранжевой революции и Революции роз в Беларуси провалилась Джинсовая революция. Силовики подавили всех, кто был недоволен выборами. В результате – сотни раненых и около 500 арестованных.



Александр Лукашенко в 2006 году / Фото пресс-службы президента Беларуси

Один из немногих друзей Лукашенко – Владимир Путин в 2006 году показал методы работы Кремля. В то же время в Лондоне умер Александр Литвиненко. Бывший подполковник ФСБ стал оппозиционером режима российского президента. Впоследствии он эмигрировал в Великобританию, где сотрудничал с местными спецслужбами. Литвиненко отравили полонием.

Это, конечно, и Литвиненко касается, но конкретно тот месседж Путин посылал относительно убийства Анны Политковской. Журналистку расстреляли в Москве. Она критиковала Кремль, за что и поплатилась. Политковскую убили 7 октября – как раз на день рождения Путина.

Янукович – премьер-министр

В украинскую политику в 2006 году снова ворвался если не диктатор, то политик авторитарных методов. Он обожал роскошь, у него не было вкуса и особых интеллектуальных способностей. Поговаривали, что Янукович мог поднять руку на подчиненных. Меньше чем за десятилетие стало известно, что он готов сдать страну и убивать своих сограждан.

В то время Виктор Ющенко назначил Януковича премьер-министром Украины. В это было трудно поверить, ведь за несколько лет до этого они обзывали друг друга.



Ющенко назначил Януковича премьер-министром / Фото пресс-службы Ющенко

Прежде всего так произошло из-за выборов, а дальше сыграла давняя украинская поговорка о 2 украинцах и 3 гетманах. Уже 26 марта украинцы шли выбирать парламент. Виктор Янукович и "Партия регионов" стремились к реваншу.

Какими были результаты

За регионалов проголосовал практически каждый третий, однако это не было победой. "Блок Юлии Тимошенко" – 22%. Еще 14% поддержки у "Нашей Украины". Также в парламент попали коммунисты.



Результаты парламентских выборов 2006 года / Скриншот с видео 24 канала

Коалиция в Верховной Раде

Вырисовывалось, что "оранжевое трио" сможет создать демократическую коалицию. Депутатов для этого хватало. "Блок Юлии Тимошенко", "Наша Украина" и социалисты – вместе 243 депутата, а следовательно достаточное количество для того, чтобы сформировать парламентское большинство.

Я убеждена, что демократическая коалиция будет рождена, что все согласия будут найдены,

– подчеркивала Юлия Тимошенко.

Понимание искали 4 месяца. То, что Тимошенко возглавит правительство, было понятно. В то же время Александр Мороз выторговывал должность спикера. "Наша Украина" настаивала на том, чтобы председателем Верховной Рады стал Петр Порошенко. Против него выступали как социалисты, так и "Блок Юлии Тимошенко".

Полный выпуск программы "Украина 30" про 2006 год: смотрите видео

Сторонам не удалось договориться. Для того чтобы выйти из парламентского кризиса, президент, премьер-министр Юрий Ехануров и лидеры фракций собрались за круглым столом. Как почти 100 лет до этого, они создали Универсал национального единства. Его подписали все, кроме "Блока Юлии Тимошенко". После этого внезапно появилась антикризисная коалиция. Социалисты предали "оранжевых" и регионалов.

Ющенко настаивал на широкой коалиции, но "Наша Украина" там не нужна. Хватило и 3 политсил. Януковичу перепало кресло премьер-министра, а Морозу – спикера.

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Аппетиты коалиции сильно росли. Однако эта жадность скоро сгубила и премьера, и в целом все большинство. Уже в 2007 году союз регионалов, социалистов и коммунистов разрушился. Впрочем, воевали не только внутри страны. Угроза пришла от Москвы.

Газовая война России против Украины

В 2006 году Россия начала войну против Украины, однако тогда газовую. Новый год встречали с закрытым вентилем. Кремль увеличил цену газа в 5 раз, требуя примерно 250 долларов за тысячу кубов, когда сам закупал голубое топливо в Туркменистане по 44 доллара. Украина на шантаж не поддалась, поэтому Россия начала заводить мантру обвинений.

За несколько дней стороны все-таки договорились о том, что Украина в первом полугодии будет покупать топливо по 95 долларов за тысячу кубометров. Тут на сцену вышел Дмитрий Фирташ, а точнее "РосУкрЭнерго", акционерами которой стали "Газпром" и украинский олигарх. Именно компания-посредник с того времени и будет продавать Украине газ. За это Ющенко на протяжении нескольких лет прилетали обвинения в "откатах".



Дмитрий Фирташ стал акционером / Фото 24 канала

В Украине в то время едва ли не впервые провели акции бойкота российских товаров. Газовый конфликт удалось потушить совсем ненадолго. Как предсказывал тогдашний премьер Ехануров, выход из ситуации может быть единственным.

Независимость Украины будет только тогда, когда будет энергетическая независимость,

– заявил Юрий Ехануров.

Однако на самом деле в 2006 году даже с газом не всем украинцам было тепло. Авария на теплосетях оставила Алчевск замерзать. Более 100 тысяч жителей должны были выжить, когда на улице были морозы до минус 30 градусов. Так продолжалось почти месяц. Тогдашний глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль назвал ситуацию худшей антропогенной катастрофой в истории независимой Украины.

"Киевский астронавт" Черновецкий

До 2006 года Украина знала лишь одного астронавта. Леонид Каденюк покорил космос в 1997 году. Однако неожиданно появился второй покоритель галактик. В 2006 году он приземлился в Киеве.

Александр Омельченко 7 лет возглавлял столицу, но все изменила любовь. На выборах мэра Киева победил Леонид Черновецкий. Он получил лишь 32% поддержки, но и этого оказалось достаточно, чтобы опередить оппонентов Виталия Кличко и городского главу Омельченко. Владелец "Правэкс-банка" с собой привел "молодую команду".

Черновецкий пел, раздевался на публике, чтобы показать свою физическую форму, и делал невероятные признания.

Да, я космонавт. Абсолютно реальный,

– заявил Черновецкий.



Леонида Черновецкого выбрали мэром Киева / Фото liga.net

Только за всей этой клоунадой киевлян ждали совсем несмешные вещи. Черновецкий подписал распоряжение, согласно которому в столице ввели платный вход на городские кладбища.

Кроме этого, он хотел наполнять бюджет за счет владельцев квартир с застекленными балконами и кондиционерами, а еще сделать платный въезд в Киев для гостей столицы.

И это все даже не говоря о массовом дерибане столичной земли, за что потом против, например Олеся Довгого, возбуждали дела. Впоследствии взялись и за самого Черновецкого. Его обвиняли в злоупотреблении властью, в результате чего бюджет столицы не досчитался несколько сотен миллионов гривен. Если дело Довгого "замяли", то Черновецкого в 2010 году Янукович с командой отстранили от управления столицей. Из-за открытого производства уже в постмайданное время "космический мэр" бежал в Грузию, где безрезультатно пытался попасть в парламент.

Пирамида афериста-застройщика

Украинцы в 2006 году в очередной раз стали на "пирамидные" грабли. На этот раз граждане попались на крючок отечественного афериста-застройщика. В то время в один из домов должны были уже заезжать счастливые владельцы нового жилья. Впрочем, их мечты, как и квартиры, оказались пустыми.

Инвесторы попались на едва ли не самую крупную строительную аферу. "Элита-центр" предлагал новое жилье от 3 тысяч гривен за квадратный метр. В его строительство вложились около 1 700 человек. Однако организатор аферы – россиянин Александр Шахов исчез с примерно 400 миллионами гривен.

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Его задержали в 2008 году в Швейцарии и депортировали в Украину. Впоследствии Шахов под залог из-за "закона Савченко" вышел под домашний арест, но снял электронный браслет и сбежал из страны. Квартиры выдали лишь примерно 300 вкладчикам, которых обманули.

Признание Голодомора геноцидом

В течение 1932 – 1933 году примерно 4 миллиона украинцев погибли от голода. Верховная Рада 15 лет закрывала глаза на историческую память об этой трагедии.

Однако в 2006 году парламент проголосовал за законопроект, поданный Ющенко, которым Голодомор признали геноцидом украинского народа. Одновременно с этим соседи с востока разбудили другую память – тоску по Советскому Союзу и руководству Москвы. Над Украиной снова вынырнул призрак сепаратизма.

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О признании русского языка региональным и антинатовской демонстрации – смотрите в программе.