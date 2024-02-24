Сейчас в ГУР не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности украинских спецслужб к "неприятному" инциденту на металлургическом заводе в Липецке. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Юсов объяснил, какое значение имел завод для россиян

По предварительной информации, пожар на металлургическом заводе в Липецке возник вследствие удара беспилотниками. Ранее разные источники сообщали, что это было работой ГУР и СБУ.

Впрочем, как сообщил Андрей Юсов, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Это было российское производство, которое напрямую задействовано в военно-промышленном комплексе, и направляет сталь на производство пушек, брони и ракетных вооружений, которыми убивают украинцев.

– добавил он.

По его словам, это военное предприятие, задействованное во враждебном военно-промышленном цикле производства и обеспечение их армии.