В чем заключается фирменный почерк российской армии

Военные преступления российской армии – это ее фирменный почерк. Более 40 тысяч таких преступлений сегодня расследуют украинские следственные органы. Более 40 тысяч за год войны.

Проходят века, а россияне не меняются

Женские обнаженные трупы, облитые дизелем и обложенные шинами под Киевом, помните? Те, что не догорели? Я помню.

К теме Зверства как особая историческая тактика России

Это мы с вами увидели видео о гибели нашего героя-украинца – и общество всколыхнулось. А сколько они казнили без видео? Сколько раненых добили в затылок? Сотни? Тысячу? Тысячи?

Сотни случаев изнасилований женщин всех возрастов, детей и мужчин. Это не слова омбудсмена, это то, что находится в процессе расследования международными органами.

Фирменный почерк опричников, государевых людей, чекистов и прочей нечисти, порожденной больной страной, которой с постоянством правят монстры. Меняются поколения, проходят века, а почерк неизменен.

Принуждение к любви, дружбе, братству, совместному проживанию – это то, что заменяет им любовь, дружбу, добрососедство. Разницы они не видят. Такие тонкости слуг не интересуют. Убить безоружного за слова "Слава Украине" для них вполне естественно.

Читайте также Пропагандисты готовятся сыпать фейки о безысходности для ВСУ возле Бахмута

Нашему герою – слава и вечная память! Всем нашим героям – слава! Дай нам бог долгой памяти, чтобы помнить погибших за Украину и ее свободу и тех, кто эту свободу пришел отнимать. Поименно. В обоих случаях.