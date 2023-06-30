После аварии на Фукусимской АЭС модернизировали Запорожскую АЭС. Реакторы защищены надежнее. Об этом 24 Каналу рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.
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Чем отличаются Запорожская и Чернобыльская станции
Россияне могут взорвать Запорожскую АЭС. Однако если теракт все же произойдет, он не будет похож на взрыв на Чернобыльской АЭС. Электростанции разнятся.
Там принципиально разная конструкция реакторов. Если у чернобыльского блока не было металлического корпуса реактора, не было гермоооболочки, то на Запорожской АЭС была внедрена модернизация,
– объяснила Ольга Кошарная.
В частности, там укрепили гермооболочку – система энергетических ядерных реакторов, главной функцией которой является предотвращение выхода радиоактивных веществ. Там установлены специальные приборы для фильтрации радионуклидов, если произойдет авария с расплавлением активной зоны.
Кроме того, на ЗАЭС есть рекомбинаторы водорода. При расплавлении активной зоны начинается выделение большого количества водорода, которое очень важно контролировать.
"На Фукусиме был не ядерный взрыв, а взрыв водорода. Потому что водород в сочетании с воздухом является взрывоопасной смесью. Это будет замедлять процесс выброса радионуклидов", – отметила Кошарная.
По мнению эксперта по ядерной энергетике, в случае серьезной аварии на одном энергоблоке последствия будут меньше чем на Фукусиме. Кроме того, нужно будет применять контрмеры для минимизации опасности.
Ольга Кошарная объяснила разницу между ЗАЭС и ЧАЭС: смотрите видео
Россияне уезжают из ЗАЭС: что известно
- Российские оккупанты начали покидать территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых уехали работники "Росатома". Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Украинским работникам советовали уехать до 5 июля. Тем, кто остается на территории, дали указание обвинять Украину "в любых аварийных ситуациях".
- Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов отметил, что россияне уже подготовили все для проведения теракта. Кроме того, уже вероятнее всего определиться, что же будут подрывать станцию.
- В Энергоатоме сообщили, что Украина сможет узнать о подрыве АЭС только через несколько часов, ведь сейчас у нас нет прямого доступа к радиационному контролю. Его недавно ограничили оккупанты. Однако доступ есть у МАГАТЭ, поэтому в Энергоатоме надеются на их оперативную реакцию и передачу информации в случае аварийной ситуации.