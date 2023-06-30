После аварии на Фукусимской АЭС модернизировали Запорожскую АЭС. Реакторы защищены надежнее. Об этом 24 Каналу рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

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Чем отличаются Запорожская и Чернобыльская станции

Россияне могут взорвать Запорожскую АЭС. Однако если теракт все же произойдет, он не будет похож на взрыв на Чернобыльской АЭС. Электростанции разнятся.

Там принципиально разная конструкция реакторов. Если у чернобыльского блока не было металлического корпуса реактора, не было гермоооболочки, то на Запорожской АЭС была внедрена модернизация,

– объяснила Ольга Кошарная.

В частности, там укрепили гермооболочку – система энергетических ядерных реакторов, главной функцией которой является предотвращение выхода радиоактивных веществ. Там установлены специальные приборы для фильтрации радионуклидов, если произойдет авария с расплавлением активной зоны.

Кроме того, на ЗАЭС есть рекомбинаторы водорода. При расплавлении активной зоны начинается выделение большого количества водорода, которое очень важно контролировать.

"На Фукусиме был не ядерный взрыв, а взрыв водорода. Потому что водород в сочетании с воздухом является взрывоопасной смесью. Это будет замедлять процесс выброса радионуклидов", – отметила Кошарная.

По мнению эксперта по ядерной энергетике, в случае серьезной аварии на одном энергоблоке последствия будут меньше чем на Фукусиме. Кроме того, нужно будет применять контрмеры для минимизации опасности.

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