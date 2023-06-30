Після аварії на Фукусімській АЕС Запорізьку АЕС модернізували. Реактори захищені надійніше. Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
Дізнайтесь більше Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися
Чим відрізняються Запорізька та Чорнобильська станції
Росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС. Однак якщо теракт все ж відбудеться, він не буде схожим вибух на Чорнобильській АЕС. Електростанції відрізняються.
Там принципово різна конструкція реакторів. Якщо чорнобильський блок не мав металевого корпусу реактора, не мав гермоооболонки, то на Запорізькій АЕС була впроваджена модернізація,
– пояснила Ольга Кошарна.
Зокрема, там зміцнили гермооболонку – система енергетичних ядерних реакторів, головною функцією якої є запобігання виходу радіоактивних речовин. Там встановлені спеціальні прилади для фільтрації радіонуклідів, якщо трапиться аварія з розплавленням активної зони.
Крім того, на ЗАЕС є рекомбінатори водню. Під час розплавлення активної зони розпочинається виділення великої кількості водню, який дуже важливо контролювати.
"На Фукусімі був не ядерний вибух, а вибух водню. Тому що водень в поєднанні з повітрям є вибухонебезпечною сумішшю. Це сповільнюватиме процес викиду радіонуклідів", – зазначила Кошарна.
На думку експертка з ядерної енергетики, в разі серйозної аварії на одному енергоблоці наслідки будуть меншими ніж на Фокусімі. Крім того, потрібно буде застосовувати контрзаходи для мінімізації небезпеки.
Ольга Кошарна пояснила різницю між ЗАЕС та ЧАЕС: дивіться відео
Росіяни виїжджають із ЗАЕС: що відомо
- Російські окупанти почали залишати територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших виїхали працівники "Росатому". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Українським працівникам радили виїхати до 5 липня. Тим, хто залишається на території, дали вказівку звинувачувати Україну "в будь-яких аварійних ситуаціях".
- Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов зазначив, що росіяни уже підготували все для проведення теракту. Крім того, вже найімовірніше визначитись, що таки підриватимуть станцію.
- В Енергоатомі повідомили, що Україна зможе дізнатись про підрив АЕС лише через кілька годин, адже зараз ми не маємо прямого доступу до радіаційного контролю. Його нещодавно обмежили окупанти. Однак доступ є в МАГАТЕ, тому в Енергоатомі сподіваються на їхню оперативну реакцію та передання інформації в разі аварійної ситуації.