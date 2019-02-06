Чем завершится уголовное дело против Медведчука?

Открытие ГПУ дела против кума Путина Виктора Медведчука – практика избирательных кампаний, так называемая "теория малых добрых дел". Ведь рассказами об открытых заводах сердца электората не завоюешь.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Политолог отмечает, президенту Порошенко надо делать какие-то "добрые" дела для избирателей. Разговоры о том, что построено 200 заводов и средний класс живет лучше, чем пять лет назад, вызывает смех или рвотный рефлекс. Поэтому Порошенко решил пойти иначе – показать "принципиальность".

Порошенко скажет Медведчуку: "Ситуация сложная, все меня обвиняют в том, что Путин, Медведчук и Порошенко добивают Украину. Против Путина нельзя возбудить уголовное дело. Тогда против Медведчука". Но это ничем не закончится. В ГПУ найдется мало смертников, которые могли бы состряпать дело и обвинить Медведчука,

– убежден Виктор Небоженко.

В частности, отмечает эксперт, ГПУ не сумела разобраться с обвинением в попытке организации госпереворота Надеждой Савченко. По его словам, если следователи ГПУ думают, что сорвут с Медведчука какой-то взятку, то очень ошибаются. А Луценко придется, как всегда, извиняться.

"Генпрокурор Юрий Луценко, который отличается удивительным фельетонным многословием, говорит ярко, сам смеется, никак не прокомментировал такой исторический момент, когда уголовное дело против лучшего друга Порошенко и Путина – Медведчука", – отмечает Небоженко.

В чем ГПУ обвиняет Медведчука?

Против кума Путина Виктора Медведчука ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство. Производство открыли из-за того, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

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