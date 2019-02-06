Чим завершиться кримінальна справа проти Медведчука?

Відкриття ГПУ справи проти кума Путіна Віктора Медведчука – практика виборчих кампаній, так звана "теорія малих добрих справ". Адже розповідями про відкриті заводи серця електорату не завоюєш.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Політолог зазначає, президенту Порошенку треба робити якісь "добрі" справи для виборців. Розмови про те, що побудовано 200 заводів і середній клас живе краще, ніж п'ять років тому, викликає регіт або блювотний рефлекс. Тому Порошенко вирішив піти інакше – показати "принциповість".

Порошенко скаже Медведчуку: "Ситуація складна, всі мене звинувачують у тому, що Путін, Медведчук і Порошенко добивають Україну. Проти Путіна не можна відкрити кримінальну справу. Тоді проти Медведчука". Але це нічим не закінчиться. В ГПУ знайдеться мало смертників, які могли б сфабрикувати справу і звинуватити Медведчука,

– переконаний Віктор Небоженко.

Зокрема, зазначає експерт, ГПУ не зуміла розібратися з обвинуваченням в спробі організації держперевороту Надією Савченко. За його словами, якщо слідчі ГПУ думають, що зірвуть з Медведчука якийсь хабар, то дуже помиляються. А Луценку доведеться, як завжди, вибачатися.

"Генпрокурор Юрій Луценко, який відрізняється дивовижною фейлетонною багатослівністю, говорить яскраво, сам сміється, ніяк не прокоментував такий історичний момент, як кримінальна справа проти кращого друга Порошенка і Путіна – Медведчука", – зауважує Небоженко.

У чому ГПУ звинувачує Медведчука? Проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. Провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео