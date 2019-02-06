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      Чим завершиться кримінальна справа проти Медведчука?

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      Чим завершиться кримінальна справа проти Медведчука?

      Відкриття ГПУ справи проти кума Путіна Віктора Медведчука – практика виборчих кампаній, так звана "теорія малих добрих справ". Адже розповідями про відкриті заводи серця електорату не завоюєш.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Читайте також: Це не допустимо, – Янукович у Росії став на захист Медведчука

      Політолог зазначає, президенту Порошенку треба робити якісь "добрі" справи для виборців. Розмови про те, що побудовано 200 заводів і середній клас живе краще, ніж п'ять років тому, викликає регіт або блювотний рефлекс. Тому Порошенко вирішив піти інакше – показати "принциповість".

      Порошенко скаже Медведчуку: "Ситуація складна, всі мене звинувачують у тому, що Путін, Медведчук і Порошенко добивають Україну. Проти Путіна не можна відкрити кримінальну справу. Тоді проти Медведчука". Але це нічим не закінчиться. В ГПУ знайдеться мало смертників, які могли б сфабрикувати справу і звинуватити Медведчука,
      – переконаний Віктор Небоженко.

      Зокрема, зазначає експерт, ГПУ не зуміла розібратися з обвинуваченням в спробі організації держперевороту Надією Савченко. За його словами, якщо слідчі ГПУ думають, що зірвуть з Медведчука якийсь хабар, то дуже помиляються. А Луценку доведеться, як завжди, вибачатися.

      "Генпрокурор Юрій Луценко, який відрізняється дивовижною фейлетонною багатослівністю, говорить яскраво, сам сміється, ніяк не прокоментував такий історичний момент, як кримінальна справа проти кращого друга Порошенка і Путіна – Медведчука", – зауважує Небоженко.

      У чому ГПУ звинувачує Медведчука? Проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. Провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Володимир Путін Віктор Медведчук Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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