Сочетание системности и хаоса, или Чему каждый может поучиться у благотворительного фонда

Имеют ли что-то общее коммерческие и некоммерческие организации? На самом деле да. Читайте дальше в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Для многих является открытием, что благотворительные организации становятся успешными только если имеют продуманную стратегию, сформированный бренд, команду профи, мощные коммуникации и т.д. То есть все то, что сопутствует успешным коммерческим брендам. И это логично.

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Потому что деятельность некоммерческого сектора направлена на конкретные изменения в обществе. К примеру, улучшение жизни людей в различных сферах и изменения на законодательном уровне, которые помогут в этом процессе. Речь не о хорошем или плохом товаре, а о важных категориях жизни, поэтому уровень ответственности сверхвысокий.

Благотворительные фонды должны быть не менее эффективными, чем бизнес в любой отрасли, вот почему и принципы построения организаций очень похожи. Однако опыт работы в некоммерческом секторе позволяет посмотреть на построение бренда или организации несколько под другим углом.

Ценностный уровень и системный подход

Тот, кто хотя бы какое-то время работал в благотворительном фонде, хорошо знает, что мы являемся посредниками. К примеру, наш "Клуб Добродіїв". Мы с одной стороны помогаем детям и их семьям, которые попали в трудное положение, а с другой – сотрудничаем с нашими благотворителями, грантодателями и волонтерами. Мы бы не смогли оказывать необходимую помощь первым, если бы последние не доверяли нам и не имели желания нас постоянно поддерживать.

К примеру, мы запустили проект "Зігрівай" , цель которого помочь не менее 2 тысячам детей из прифронтовых городов и сел Запорожской и Харьковской областей, которые из-за вражеских обстрелов неделями живут без электричества и отопления. Чтобы обеспечить их базовыми теплыми вещами, "Клуб Добродіїв" создал интернет-магазин, где каждый может подарить детям тепло: приобрести теплый спальный мешок, грелку или шапку или сразу весь комплект, а мы потом все передадим туда, где оно больше всего нужно.

Следовательно, мы помогаем детям, но это было бы невозможно, если бы люди нам не доверяли и не переводили деньги на теплые вещи.

Как этого добиться? Начинать нужно с простого вопроса: "Зачем?"

Вам нужно разобраться, зачем ваш бренд существует и почему его должны выбирать. Почему вам будут доверять? Это ценностный уровень, на котором вы закладываете фундамент вашей организации. Все дальнейшие шаги и действия будут осуществляться на основе вашей миссии и ценностей. Это начало построения бренда, которому будут доверять.

Доверие, по моему мнению, является самой ценной валютой в некоммерческом секторе, ведь именно оно конвертируется в количество людей, которые жертвуют средства, в волонтерство, разнообразную помощь. Поэтому подобные индикаторы являются хорошей проверкой вашей внешней деятельности.

Действительно ли ваши клиенты понимают и чувствуют вас, а вы – их потребности? Проработку бренда нельзя откладывать, она должна предшествовать всем следующим шагам. Иначе со временем окажется, что ваш бизнес имеет определенную суть, но бренд ее совсем не отражает, а значит, не вызывает доверия. Все начинает ломаться.

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Дальше происходит развитие организации на системном уровне. Для меня системность – инструмент для масштабирования результатов. Если хочешь видеть больший результат, то работать в организации стоит именно над системностью.

"Клуб Добродіїв" начал формироваться в 2012 году, когда я волонтерила самостоятельно и помогала детям. Потом ко мне стали присоединяться другие волонтеры. Личная инициатива превратилась в проект, а уже в 2016 году я зарегистрировала фонд. Мне нужна была эффективная организация, чтобы система работала мощнее и приносила соответствующие результаты – помощь десяткам тысяч детей и их семьям. И это вопрос не амбиций, а сознательного выбора.

Здесь тоже можно задать проверочный вопрос: "Сможешь ли ты добиться такого результата только собственными усилиями?". Если вы можете за год самостоятельно заработать определенную сумму и задонатить, то так и сделайте. Вам не нужны для этого организация и системный подход.

Я хотела быть максимально полезной – помочь как можно большему числу детей, поэтому должна была строить большую систему. То же самое и с бизнесом: если у вас крепкая ценностная основа, вы понимаете потребности потребителей, знаете свой продукт или услугу, построение системы не станет для вас проблемой.

Напротив, вы четко увидите, что на пути к цели вам нужна определенная организационная структура, определенные специалисты, которые будут отвечать за отдельные направления и задачи. И системный подход начнет работать.

Почему системность невозможна без хаоса

Я эмпатичный человек – это моя суперсила. Именно она помогла мне понять, почему в любой деятельности есть место определенному хаосу, иррациональности. Эту теорию подтверждает успешный опыт "Клуба Добродіїв". Эмоции и эмпатия помогают работать на ценностном уровне, осознавать состояние других людей и тонкие моменты, а значит обращаться к их сердцам, а не только к разуму.

Эмоциональность часто определяют как отрицательную черту, которая будет только мешать бизнесу. Хотя на самом деле эмоции, эмпатийность и определенная иррациональность могут стать основой успешной организации. Потому что речь идет об определенном уровне смелости и уверенности в себе. Это о доверии к своим чувствам, знаниям и опыту, когда чувствуешь, что твоя идея может сработать, хотя другие в нее не верят.

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Проблемы возникают, когда ситуация обратная: ты не веришь в решение, но делаешь, потому что так принято или кто-то сказал, что у него сработало. Но это совсем не значит, что подобный подход сработает и у тебя. Следует доверять своему опыту и ощущениям.

Нужно понимать, что речь идет не о слепом доверии. Находя инсайты, идеи, решения на иррациональном уровне, у вас есть шанс найти что-то глубокое, что будет работать. Да, пока это лишь гипотеза. Дальше мы, конечно, включаем рацио и проверяем ее. Здесь может сработать подход дизайн-мышления, который помогает иррациональным решениям стать рациональными. После подтверждения можем смело запускать. И так во всем: касается это личного развития, карьеры или построения организации.

Подводя итог сказанному, отмечу: мой опыт основательницы и руководительницы благотворительного фонда показывает, что любая деятельность должна основываться на ценностной ориентации и осознанном подходе. Тогда становится ясно, что, почему и зачем вы будете делать и какие результаты это может принести.

Хотите масштабировать свою деятельность – приступайте к развитию организации на основе системного подхода. Но не забывайте, что система должна работать на вас и стать эффективным инструментом масштабирования результатов.

Подходите к любому решению не только с точки зрения рациональности, стратегий и процессов. Включайте свою иррациональность. Вы увидите, как ваши опыт, эмпатия и эмоциональность помогают находить что-то, что вы никогда не смогли бы понять только умом и логикой.