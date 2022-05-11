Через 10 дней у россиян будет критическая ситуация, – советник главы МВД

Российская армия пытается усилить свое направление в районе Изюма и завершить окружение наших войск. Это новое задание, которое они получили после того, как не смогли реализовать ничего из предыдущего.

Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он также отметил, что ВСУ активно освобождают города и села на севере Харьковской области, чем мешают врагу активно давить для окружения в районе ООС.

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Я ожидаю, что через неделю, а максимум – через 10 дней у них будет критическая ситуация, у них уже сейчас чрезвычайно большое количество тех, кто отказывается идти атаковать,

– отметил Виктор Андрусив.

Смогут ли оккупанты взять в кольцо силы ООС

Уже даже, чтобы оно мотивировало бойцов идти в атаку. Невыполнение всех поставленных перед оккупантами задач лишь, сообщает Андрусив.

На сегодня, можно сказать, что вражеских сил в направлении Изюма недостаточно, чтобы взять в окружение наших военных на этом направлении. Тем более, уже сейчас тяжелая артиллерия от западных партнеров на нужных позициях, в ближайшие недели доедут бронемашины и другая техника,

– объясняет советник Дениса Монастырского.

Более того, у захватчиков появилась большая проблема на севере Харьковской области, там где сейчас ВСУ в активном контрнаступлении, говорит Андрусив. По его словам, наши войска способны перерезать россиянам тылы в Харьковской области, что делает невозможным активные наступательные действия врага.

"Сейчас возможности окружения сил ООС у россиян нет, учтем еще и то, что оккупанты применили все, что у них было. Вероятно, через 10 дней россияне перейдут к новой тактике – "ползучей оккупации". Они перестанут атаковать на всех фронтах, а будут сосредоточены на отдельном направлении поочередно", – предполагает Виктор Андрусив.

Об изменении тактики армии оккупантов – смотрите видео