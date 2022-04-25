Через 2 – 3 недели Украина сможет открыть второй фронт – россияне начнут отступать, – Грозев
Россия продолжит свое наступление на Восток даже в случае поражения во втором этапе войны. В то же время успехи Украины зависят от предоставленного ей оружия.
Такое мнение высказал медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев. Он считает, что уже вскоре Россия испытывает провал и перейдет к третьей волне, сообщает 24 канал.
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Самое важное будет происходить через 2 – 3 недели
Грозев отметил, что Мариуполь – не конечная цель оккупантов. Однако сейчас это единственный регион, который им удается удерживать за неимением оружия на украинской стороне. Медиаэксперт подчеркнул, что это скоро изменится.
Что касается оружия – оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через 2 – 3 недели,
– говорит Христо Грозев.
Определяющим будет преимущество в наличии качественной высокоточной артиллерии и ракет.
Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие, это дает надежду,
– убежден эксперт.
Грозев также отметил, что ситуация вблизи Изюма и Горловки свидетельствует о провале второй фазы войны России в Украине. Он убежден, что в случае развертывания такого сценария через 2 – 3 недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении. Это позволит Украине открыть второй фронт.