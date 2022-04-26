За 3 минуты уничтожили 4 танка: мощное видео от украинских военных

Украинские военные уже отточили мастерство по уничтожению российских оккупантов. Всего за 3 минуты они уничтожили 4 танка.

Работали "Стугной-П"

Разгромили технику в Изюмском направлении. Момент уничтожения вражеских танков зафиксирован на видео, опубликованном в Генштабе.

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Отмечают, что уничтожили танки всего за один расчет "Стугни-П".

За 3 мин уничтожили 4 танка. Расчет Стугна-П. Изюмское направление,

– коротко подписали видео военные.

Потери врага

По состоянию на 25 апреля украинские военные ликвидировали более 21 900 российских военных. Наши защитники также уничтожили почти 900 танков и более 2200 бронированных машин.

Сами же российские оккупанты жалуются на "ад" в Херсонской области. Один из захватчиков пишет другу, что "здесь полный пиз**ц, наших пачками убивают".

Тема – сводка Генштаба за 25 апреля: смотрите видео