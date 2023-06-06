Через 5 часов вода достигнет критического уровня: срочное обращение ОВА после подрыва Каховской ГЭС
Источник:Александр Прокудин
Через 5 часов вода достигнет критического уровня. В ОВА начали эвакуировать людей.
Глава Херсонской областной государственной администрации обратился к жителям как правобережной, так и левобережной части региона. Он срочно призвал всех эвакуироваться.
Важно Подрыв Каховской ГЭС: показываем на карте, где расположена станция
В Херсонской области объявлена эвакуация
По словам Александра Прокудина, россияне совершили акт террора – взорвали Каховскую ГЭС. Через 5 часов вода достигнет критического уровня.
В настоящее время началась эвакуация жителей небезопасных районов. Все службы работают.
Прошу собрать документы и вещи первой необходимости, ждите автобус эвакуации. Жители Левого берега, сделайте все возможное, чтобы обезопасить себя и немедленно покиньте опасную территорию,
– подчеркнул глава региона.
Обращение главы Херсонской ОВА: смотрите видео
Где происходит эвакуация
В МВД Украины сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно:
- села Николаевка,
- Ольговка,
- Львово,
- Тягинка,
- Понятиевка,
- Ивановка,
- Токаровка,
- Понятиевка,
- Приднепровское,
- Садовое,
- частично город Херсон – остров Корабел.
Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы,
- взять документы и вещи первой необходимости,
- позаботиться о близких и домашних любимцах,
- следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно
- В ОК "Юг" сообщили, что утром 6 июня захватчики взорвали Каховскую ГЭС.
- В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают и ситуация отслеживается.
- Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов.
- 24 Канал подробнее рассказал и показал, где расположена станция.
- Отметим, что Каховская ГЭС расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
- Станция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошение и водообеспечение засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.