Через 5 часов вода достигнет критического уровня: срочное обращение ОВА после подрыва Каховской ГЭС

Через 5 часов вода достигнет критического уровня. В ОВА начали эвакуировать людей.

Глава Херсонской областной государственной администрации обратился к жителям как правобережной, так и левобережной части региона. Он срочно призвал всех эвакуироваться.

Важно Подрыв Каховской ГЭС: показываем на карте, где расположена станция

В Херсонской области объявлена эвакуация

По словам Александра Прокудина, россияне совершили акт террора – взорвали Каховскую ГЭС. Через 5 часов вода достигнет критического уровня.

В настоящее время началась эвакуация жителей небезопасных районов. Все службы работают.

Прошу собрать документы и вещи первой необходимости, ждите автобус эвакуации. Жители Левого берега, сделайте все возможное, чтобы обезопасить себя и немедленно покиньте опасную территорию,

– подчеркнул глава региона.

Обращение главы Херсонской ОВА: смотрите видео

Где происходит эвакуация

В МВД Украины сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно:

села Николаевка,

Ольговка,

Львово,

Тягинка,

Понятиевка,

Ивановка,

Токаровка,

Понятиевка,

Приднепровское,

Садовое,

частично город Херсон – остров Корабел.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы,

взять документы и вещи первой необходимости,

позаботиться о близких и домашних любимцах,

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно

В ОК "Юг" сообщили, что утром 6 июня захватчики взорвали Каховскую ГЭС.

В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают и ситуация отслеживается.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов.

24 Канал подробнее рассказал и показал, где расположена станция.

подробнее рассказал и показал, где расположена станция. Отметим, что Каховская ГЭС расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Станция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошение и водообеспечение засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

В первые дни полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года оккупанты захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС.