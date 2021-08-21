Через 5 лет: суд отменил арест имущества, изъятого из дома родителей Клюева

Имущество, изъятое в 2016 году во время обысков в доме родителей Андрея Клюева, отныне не находится под арестом. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство матери чиновника времен Януковича.

Решение 20 августа приняла Лидия Щебуняева – судья Шевченковского райсуда Киева. Такую информацию подтвердил прокурор Алексей Клименко.

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По его словам, среди вещей, на которые отменили арест, есть вазы, картины и т. д. В то же время их стоимость является весьма незначительной, если сравнивать с другим арестованным имуществом Клюева – недвижимостью, земельными участками и авто.

Клименко пояснил, что пока прокуроры получили лишь вступительную и резолютивную часть решения суда. Поэтому пока мотивы, по которым суд принял это решение, неизвестны. "Когда получим полный текст будем принимать меры, чтобы его обжаловать", – заверил Клименко.

Аналогичное ходатайство рассматривали и раньше

Прокурор уточнил, что Шевченковский райсуд Киева уже рассматривал аналогичное ходатайство адвоката Клюева – ранее в августе. Впрочем, тогда его так и не удовлетворили. Еще в 2016 году этот же защитник попытался обжаловать решение об аресте изъятых вещей в Апелляционном суде, также безуспешно. И теперь адвокат подавал ходатайство, представляя мать подозреваемого. Он отмечал, что имущество, которое находится под арестом, принадлежит ей, а не Клюеву.

Что известно об Андрее Клюеве:

В прокуратуре считают, что ходатайство должен рассматривать Подольский райсуд Киева. То есть, в Шевченковском райсуде решения могли принять с нарушением подсудности.

Источник: "Википедия"