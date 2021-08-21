Рішення 20 серпня ухвалила Лідія Щебуняєва – суддя Шевченківського райсуду Києва. Таку інформацію підтвердив прокурор Олексій Клименко.

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За його словами, серед речей, на які скасували арешт, є вази, картини тощо. Водночас їхня вартість є досить незначною, якщо порівнювати з іншим арештованим майном Клюєва – нерухомістю, земельними ділянками та авто.

Клименко пояснив, що поки що прокурори отримали лише вступну та резолютивну частину рішення суду. Тож наразі мотивами, за якими суд ухвалив це рішення, невідомі. "Коли отримаємо повний текст, будемо вживати заходів, аби його оскаржити", – запевнив Клименко.

Аналогічне клопотання розлядали й раніше

Прокурор уточнив, що Шевченківський райсуд Києва вже розглядав аналогічне клопотання адвоката Клюєва – раніше у серпні. Втім, тоді його так і не задовольнили. Ще у 2016 році цей же ж захисник спробував оскаржити рішення щодо арешту вилучених речей в Апеляційному суді, також безуспішно. Тож тепер адвокат подавав клопотання, представляючи матір підозрюваного. Він наголошував, що майно, яке перебуває під арештом, належить їй, а не Клюєву.

Зверніть увагу! У прокуратурі вважають, що клопотання мав би розглядати Подільський райсуж Києва. Тобто, у Шевченківському райсуді рішення могли ухвалити із порушенням підсудності.

Що відомо про Андрія Клюєва:

Джерело: "Вікіпедія"