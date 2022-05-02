Из-за кибератак билеты лучше покупать в кассах, – Укрзализныца о сбоях онлайн-заказов

Клиенты Укрзализныци, которые пытаются приобрести билеты онлайн, испытывают трудности. Такие сбои периодически случаются третий день.

Об этом 2 мая рассказали в Укрзализныце. Они отметили, что такое происходит из-за кибератак россиян.

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"И не только серверы УЗ, но и самые большие провайдеры мобильной связи, телефонии и интернета", – написали в компании.

Есть ли повреждения

Представители Укрзализныци заверили, что с такими действиями оккупантов они круглосуточно борются. Рассказали, что данные на серверах не пострадали, а железнодорожный транспорт продолжает движение.

Однако Укрзализныця была вынуждена 2 мая "закрыть" бронирование билетов для пользователей из-за границы. Кроме того, пострадала горячая линия и онлайн-поддержка.

Как лучше покупать билеты

В Укрзализныце призывали покупать билеты через кассы. Такие действия не имеют риска, что с документом проезда будут технические сбои. Добавили, что компания вывела на работу максимум кассиров, чтобы оптимизировать обслуживание пассажиров.

В то же время куда больше верим в диджитал, а поэтому упорно держим кибероборону и дописываем приложение. Через booking и чат-боты продажи тоже проходят, а если уж платеж зависнет – деньги вернут через 3 – 10 банковских дней,

– объяснили в компании.

Они подчеркнули, что план россиян парализовать железнодорожное движение в очередной раз провалился.

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