Через неделю Путин будет вынужден признать, что российский народ погибает в Украине, – МВД

Российские военные идут на верную смерть, совершая вооруженную агрессию против Украины. В МВД Украины заверили, что кровавый диктатор Путин скоро признает, что россияне погибают на нашей территории.

Народ начинает беднеть

Об этом сказал советник министра МВД Вадим Денисенко. Он заявил, что ключевая задача украинцев – деморализация россиян.

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Денисенко обратил внимание на изменение риторики Кремля. В частности, еще 7 дней назад, когда Россия развязала кровавую войну, "бравый Путин сидел вальяжно и рассказывал всем нам, что он здесь за один день захватит Украину".

Советник министра отметил, что 2-го марта Путин признал, что Россия терпит потери, хотя и значительно уменьшил их количество.

Вчера он был вынужден сказать о том, что у него уже 500 смертей. Он забыл просто один нолик добавить. Через неделю он уже будет вынужден признавать не пять, а десять тысяч смертей. Он будет вынужден признать, что здесь застрял, а его народ – погибает. А там – в России народ начинает беднеть из-за экономических санкций,

– резюмировал Денисенко.

Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю войны Россия потеряла около 9 тысяч военных!

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