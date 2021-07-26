За нетрезвое вождение Юрченко хотят временно лишить прав, – СМИ
26 июля 2021 , 15:05Читати новину українською
Источник:"Українські новини"
Полиция якобы просит суд лишить нардепа Александра Юрченко водительских прав на 1 год. Все из-за ДТП под наркотиками во Львове.
Юрченко может остаться без водительских прав
Против нардепа правоохранители составили административный протокол. Ему инкриминируют статью об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
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Санкция статьи предусматривает наказание:
- штраф в размере 17 тысяч гривен;
- лишение водительских прав на 1 год.
Протокол по Юрченко будет рассматривать Галицкий районный суд Львова. Заседание запланировано на 3 августа 14:00.
Что известно о ДТП с участием нардепа
- 8 июля 2021 года в Львове политик на своем автомобиле Mustang наехал на Volkswagen Jetta, а после того с кулаками набросился на пострадавшего водителя.
- Медицинская экспертиза показала, что Юрченко на момент ДТП находился под наркотиками. В то же время сам нардеп написал в полицию заявление, что якобы другой водитель первый на него напал.
- Кстати, внефракционный парламентарий обвинил медиков в том, что они якобы сфальсифицировали результаты экспертизы. Мол, несколько частных лабораторий в Киеве никаких наркотиков не обнаружили.
- "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что его коллега сложит свой мандат.