Аналитики американской газеты The Washington Post и Международного консорциума журналистов провели расследование, в котором говорится, что Путин купил для бывшей учительницы квартиру в Израиле за 245 тысяч долларов. Произошло это не без финансовых связей с олигархом Романом Абрамовичем.

В воскресенье, 2 апреля, вышло расследование, в котором говорится, как именно в середине 2000-х Владимир Путин купил квартиру гражданке Израиля Мини Юдицкий-Берлинер. Важно, что женщина преподавала будущему диктатору немецкий язык в 281 школе Санкт-Петербурга (тогда Ленинград).

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Связь между президентом России и Абрамовичем

Собственно, в одном из договоров можно найти, что компания на Кипре, контролируемая олигархом Абрамовичем, перевела бывшей учительнице Путина 245 тысяч долларов.

Как известно, в тот же день она стала владелицей небольшой квартиры в центре Тель-Авива. Тогда СМИ сообщали, что Путин посодействовал тому, чтобы она получила небольшую квартиру. Однако о какой именно помощи шла речь, долгое время не было известно.

Десятилетиями Абрамович отрицал какие-либо финансовые связи с Кремлем, требовал опровержения от СМИ и даже инициировал судебные дела, чтобы заверить всех, что якобы он не выполнял указания Путина,

– написали в The Washington Post.

В то же время там констатировали, что как раз это расследование доказывает обратное. То есть Абрамович поддерживал контакт с президентом России, несмотря на заявления, что не так.

Путина ждет трибунал