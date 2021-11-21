Через польскую границу снова пыталась прорваться большая группа мигрантов

Из-за действий Александра Лукашенко тысячи мигрантов застряли на белорусско-польской границе. Некоторые из них пытаются силой прорваться в Европейский Союз.

Так, 20 ноября группа агрессивно настроенных нелегалов штурмовала линию разграничения на участке вблизи села Черемха, в Польше. Однако их попытка потерпела неудачу.

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Около 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных к границе белорусскими службами, пытались прорваться в Польшу. Службы помешали пересечению границы,

– информируют польские правоохранители.

Одного мигранта арестовали

В целом 20 ноября зафиксировали 208 попыток пересечения белорусско-польской границы.

Одного гражданина Ирака пришлось арестовать;

В то же время 31 мигранта выдворили с территории Польши;

Других нелегалов в Евросоюз не пропустили.

Ситуация на границе: что известно

На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.

Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.

Страны Балтии обвиняют власть Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.