Из-за самолета России в Румынии подняли британские истребители

Британские истребители Typhoon, что базируются в Румынии, подняли в небо. К этому прибегли в ответ на полет российского самолета в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.

В военно-воздушных силах Великобритании сообщили, что радары Альянса обнаружили российский самолет в международном воздушном пространстве над югом Черного моря.

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Британские истребители подняли в небо из-за России

Самолет России направлялся в воздушное пространство Румынии. Когда он вошел в район полетной информации Румынии, там провели боевое воздушное патрулирование. В небо поднялись британские истребители Typhoon.

Когда подозрительный самолет вошел в воздушное пространство Румынии, нам было приказано визуально определить путь. Когда мы приблизились к нему, российский самолет развернулся,

– рассказал британский пилот.

После этого самолет покинул воздушное пространство страны.

Британские самолеты в Румынии: что известно

Истребители Великобритании размещаются в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Ее усилили после 2014 года в связи с событиями, связанными с незаконной оккупацией Крымского полуострова.