Через уши пропускают ток: появились детали пытки украинца Есипенко россиянами

В Крыму российские оккупанты весной 2021 года похитили украинского журналиста Владислава Есипенко. Он сообщил, что ФСБ пытала током, избивала и угрожала.

Есипенко был фрилансером проекта "Крым.Реалии". В письме, которое передали изданию "Новая газета", он рассказал, что 10 марта 2021 года представители ФСБ задержали его по дороге в Алушту и подбросили в автомобиль гранату.

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Мужчина отказывался подписывать протокол, но ему заявили, что повезут "к месту, где он подпишет какие угодно бумаги".

"Приблизительно через час меня привезли в незнакомое здание, завели в подвал и, раздев догола, начали подключать электрический ток, надев провода с петлями на уши. От невыносимой боли я начал кричать", – написал журналист.

Как пытали мужчину

По словам пленника, пытки током прекращали только тогда, когда задавали вопросы. После пыток, как отметил Есипенко, "видимо, главный работник ФСБ" заставлял отжиматься от земли.

Когда же обессилевший мужчина падал, то оккупанты били его. Журналист рассказал, что пытки током и побоями продолжались всю ночь. Утром Есипенко был доставлен в здание ФСБ в Симферополе. Он там и подписал якобы признание.

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Есипенко: Боль была такая, что у меня мозги закипали

Впоследствии журналист дал интервью пропагандистскому каналу "Крым 24". Там он также признавался, что якобы работал со спецслужбами Украины. Жена пленника отметила, что на этом видео у мужчины было непропорционально тело. Она считает, что Есипенко мог быть в корсете, чтобы он мог сидеть за столом после побоев.

Журналист написал, что 6 апреля 2021 года на суде, когда впервые встретился с независимыми адвокатами, рассказал о пытках ФСБ.

Боль была такая, что у меня мозги закипали и глаза взрывались. Я сильно кричал, просил, чтобы так не делали, но это продолжалось. Я кричал и просил: "Что мне сделать, я подпишу документы, только остановитесь",

– рассказал Есипенко.

Как дальше действовали представители ФСБ

После таких показаний сотрудники ФСБ отвезли журналиста в Симферополь. Там он находился в подвале.

"Я ждал очередной пытки, но на этот раз работники ФСБ заявили, что меня будут "урабатывать", пока не сдохну, если не буду давать показания. Угрозы пыток и убийства с их стороны продолжались до начала рассмотрения моего дела в суде по существу", – написал мужчина.

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Каково положение дел на данный момент

Пленник пишет, что пытается с адвокатами доказать, что невиновен. Он общается с другими заключенными, которые также рассказывают о пытках током.

По информации издания "Новая Газета", несмотря на "признание" Есипенко, в обвинительный акт вынесли только статьи о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении боеприпасов, статьи о шпионаже нет.

Есипенко находится в застенках ФСБ с 10 марта 2021 года. Министерство иностранных дел, омбудсмен, Европейская и Международная федерация журналистов требуют немедленно освободить журналиста.