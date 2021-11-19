Єсипенко був фрилансером проєкту "Крим.Реалії". У листі, який передали виданню "Новая газєта", він розповів, що 10 березня 2021 року представники ФСБ затримали його дорогою до Алушти та підкинули до автомобіля гранату.

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Чоловік відмовлявся підписувати протокол, але йому заявили, що повезуть "до місця, де він підпише будь-які папери".

"Приблизно за годину мене привезли до незнайомої будівлі, завели до підвалу і, роздягнувши догола, почали підключати електричний струм, одягнувши дроти з петлями на вуха. Від нестерпного болю я почав кричати", – написав журналіст.

Як катували чоловіка

За словами полоненого, тортури струмом припиняли лише тоді, коли ставили запитання. Після катувань, як зазначив Єсипенко, "мабуть, головний працівник ФСБ" змушував відтискатись від землі.

Коли ж знесилений чоловік падав, то окупанти били його. Журналіст розповів, що катування струмом і побоями тривали всю ніч. Вранці Єсипенка доставили у будівлю ФСБ у Сімферополі. Він там і підписав начебто зізнання.

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Єсипенко: Біль був такий, що у мене мізки закипали

Згодом журналіст дав інтерв'ю пропагандистському каналу "Крим 24". Там він також зізнавався, що нібито працював з спецслужбами України. Дружина полоненого зауважила, що на цьому відео у чоловіка непропорційне тіло. Вона вважає, що Єсипенко міг бути у корсеті, щоб мати змогу сидіти за столом після побоїв.

Журналіст написав, що 6 квітня 2021 року на суді, коли вперше зустрівся із незалежними адвокатами, то розказав про катування від ФСБ.

Біль був такий, що у мене мізки закипали й очі вибухали. Я сильно кричав, просив, щоб так не робили, але це тривало. Я кричав і просив: "Що мені зробити, я підпишу документи, тільки зупиніться,

– розповів Єсипенко.

Як далі діяли представники ФСБ

Після таких свідчень працівники ФСБ завезли журналіста у Сімферополь. Там він перебував у підвалі.

"Я чекав чергових тортур, але цього разу працівники ФСБ заявили, що мене будуть "урабатывать", поки не здохну, якщо не даватиму свідчень. Загрози тортур і вбивства з їхнього боку тривали до початку розгляду моєї справи в суді по суті", – написав чоловік.

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Який стан справ наразі

Наразі полонений пише, що намагається з адвокатами довести, що невинний. Він спілкується іншими в'язнями, які також розповідають про катування струмом.

За інформацією видання "Новая Газєта", попри "зізнання" Єсипенка, до обвинувального акту винесли тільки статті про незаконне виготовлення вибухових речовин та зберігання боєприпасів, статті про шпигунство немає.

Зверніть увагу! Єсипенко перебуває у катівнях ФСБ з 10 березня 2021 року. Міністерство закордонних справ, омбудсман, Європейська та Міжнародна федерації журналістів вимагають негайно звільнити журналіста.