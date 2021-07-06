Дела Майдана: из-за вывоза "черной роты Беркута" будут судить экс-правоохранителя
Источник:Офис генпрокурора
Офис Генпрокурора 6 июля направил обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя. Его подозревают в вывозе так называемой "черной роты" беркутовцев в 2014 году.
Дело будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева. Подозреваемый работал в департаменте государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.
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В чем подозревают бывшего правоохранителя
По данным следствия, подозреваемый вывозил за пределы Киева сотрудников так называемой "черной роты" "Беркута", чтобы те избежали уголовной ответственности. Отметим, силовики были причастны к массовым расстрелам и избиению участников Революции Достоинства.
Вечером 23 февраля 2014 года полицейский организовал их перевозку с места дислокации ПМОП "Беркут" в Киеве до производственного помещения одного из проектных институтов. Там им предоставили отдельное место для укрытия.
На следующий день утром, при его содействии и финансировании, работники "черной роты" по 2 – 3 человека на такси выехали за пределы Киева в направлении Николаева. Часть из них – за пределы Украины.
Уничтожил оружие беркутовцев
Кроме того, бывший полицейский уничтожил табельное огнестрельное оружие силовиков:
- 24 автомата АКМС,
- 1 снайперскую винтовку Драгунова,
- 3 ружья "Форт-500",
- 1 ружье "Форт-12".
Этим оружием беркутовцы убивали активистов на Майдане.