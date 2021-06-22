В Черкассах мужчину раздавило авто, которое упало с домкрата

В Черкассах 22 июня на мужчину упал автомобиль с домкрата. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Тело вытаскивали спасатели

Трагедия произошла на территории частного домовладения на улице Бегущая. Известно, что мужчина ремонтировал машину.

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На место происшествия вызвали спасателей. Они вытаскивали тело погибшего из-под автомобиля специальным оборудованием. После этого его передали медикам.



В Черкассах спасатели вытаскивали тело мужчины, на которого упал автомобиль / Скриншот с видео

Последние ДТП с летальным исходом

22 июня около 10:00 утра возле села Байрак Харьковской области произошло смертельное ДТП. Водитель мопеда попал под грузовик – он скончался на месте происшествия.

В тот же день на Прикарпатье водитель автомобиля ЗИЛ не пропустил на дороге мотоцикл. Вследствие столкновения водитель и пассажир мотоцикла погибли еще до приезда медиков.

20 июня в Запорожье неизвестный автомобиль наехал на 39-летнего мужчину. От травм тот скончался на месте, а водитель – скрылся.

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