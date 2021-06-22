Тіло витягали рятувальники

Трагедія трапилася на території приватного домоволодіння на вулиці Бігуча. Відомо, що чоловік ремонтував автівку.

Читайте також Перевищив швидкість та вилетів на "зустрічку": у Черкасах сталась смертельна ДТП

На місце події викликали рятувальників. Вони витягали тіло загиблого з-під автомобіля спеціальним обладанням. Після того його передали медикам.



У Черкасах рятувальники витягали тіло чоловіка, на якого впав автомобіль / Скриншот з відео

Останні ДТП з летальними наслідками

22 червня близько 10 години ранку неподалік села Байрак Харківської області трапилася смертельна ДТП. Водій мопеда потрапив під вантажівку – він помер на місці події.

У той же день на Прикарпатті водій автомобіля ЗІЛ не пропустив на дорозі мотоцикла. Внаслідок зіткнення водій та пасажир мотоцикла загинули ще до приїзду медиків.

20 червня у Запоріжжі невідома автівка наїхала на 39-річного чоловіка. Від травм той помер на місці, а водій – втік.

Читайте також На Дніпропетровщині не розминулись ВАЗ та мікроавтобус: є жертви – фото