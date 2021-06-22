Тіло витягали рятувальники

Трагедія трапилася на території приватного домоволодіння на вулиці Бігуча. Відомо, що чоловік ремонтував автівку.

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На місце події викликали рятувальників. Вони витягали тіло загиблого з-під автомобіля спеціальним обладанням. Після того його передали медикам.


У Черкасах рятувальники витягали тіло чоловіка, на якого впав автомобіль / Скриншот з відео

Останні ДТП з летальними наслідками

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