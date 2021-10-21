Черкасщина на границе "красной" зоны: когда ее могут ввести

Черкасская область может совсем скоро получить строжайшие карантинные ограничения. В городе уменьшается количество свободных коек, а количество больных стабильно растет.

Оказаться в красной зоне Черкассы могут уже с 25 октября. Такое заявление сделал председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

Посмотрите Как новые карантинные ограничения встретили пассажиры на вокзалах Украины

Красная зона для Черкащины

Скичко рассказал, что в сентябре количество занятых ковидных коек достигало 7%, сейчас – уже более 50%. Все идет к тому, по словам чиновника, что город окажется под самыми суровыми карантинными ограничениями. И произойти это может уже с начала следующей недели.

С такими темпами мы уверенно шагаем к красной зоне. Скорее всего, красная зона может быть уже в понедельник,

– рассказал Скичко.

Также Скичко порекомендовал местным жителям скорее пойти сделать прививку. По его словам, опыт других "красных" городов показал, что именно в первый день ограничений люди стоят в огромных очередях на вакцинацию.

Какая ситуация с коронавирусом на Черкасщине: главное

По состоянию на 21 октября 2021 года более 22 тысяч жителей города Черкассы заболели коронавирусом. Всего в области обнаружили почти 95 тысяч больных.

За минувшие сутки зафиксировали 469 новых случаев, 8 человек умерло.

В больницах Черкасс сейчас находятся 236 COVID-пациентов. Всего в городской инфекционной больнице для больных на коронавирус выделили 230 коек.

Красная зона карантина: главное

В красной зоне запрещена работа ТРЦ, заведений питания, фитнес-центров и тому подобное. Принимать посетителей могут только те объекты, где все работники и клиенты вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Самые строгие ограничения по состоянию на 21 октября действуют уже в 5 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской.

С 23 октября в красную зону переходит еще и Сумская область.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что под угрозой вскоре оказаться в красной зоне еще не менее 7 областей. Впрочем, Черкасскую он таковой не назвал.