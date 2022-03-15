На Черкасщине пьяный мужчина избил товарища и убеждал, что задержал российского пилота

На Черкасщине нетрезвый житель Шполы избил товарища до потери сознания и убеждал полицейских, что задержал российского пилота. Перед этим они вместе выпивали.

Об этом изданию сообщила представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Волк. По ее словам, мужчина убеждал полицейских, что задержал российского пилота после того, как выпил водку.

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Случилось это 13 марта в Шполянщине. Житель одного села позвонил полиции и сообщил, что задержал вражеского пилота России, которого сильно, до потери сознания, избил. До этого 44-летний мужчина и его товарищ вместе выпивали,

– сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, во время выпивания между ними возникла потасовка из-за того, что одному показалось будто перед ним сидит российский пилот.

"В результате 79-летний пенсионер получил телесные повреждения головы и туловища и был госпитализирован в Шполянскую центральную районную больницу. Сейчас пенсионер пришел в себя. Врачи говорят, что угроза его жизни прошла", – добавила чиновница, отметив, что следователи в результате этого открыли уголовное дело производства.