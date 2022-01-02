На Черкасщине прорвало дамбу: спасатели обещают предотвратить затопление деревень
Источник:полиция Черкасской области
Вода прорвала дамбу на реке Золотоношка возле села Маркизовка Черкасской области. Это произошло 1 января.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям узнали об инциденте в 17:45. И оперативно отправились на место для преодоления последствий.
Напомним В Черкассах под лед провалилось авто с людьми: в ГСЧС показали, как его доставали
Прорыв плотины на Золотоношке: есть ли угроза затопления деревень
В 17:45 1 января в ГСЧС Черкасской области получили уведомление о чрезвычайной ситуации. Возле села Маркизовка на реке Золотоношка прорвало дамбу.
Спасатели отправились на место, а там выяснили, что:
- Частично разрушилась нижняя часть шлюза плотины.
- Оттуда выходил поток воды в 4 метра шириной и 0,3 метра глубиной.
Однако правоохранители уверяют, что угрозы подтопления сел нет.
Возле Маркизовки прорвало дамбу / Фото НПУ
Как бы там ни было, а чтобы предотвратить такую вероятность:
- В селах Ковтуны, Мицаловка, Антиповка, расположенных ниже по течению, поставили посты для контроля уровня воды.
- Местных о ситуации известили.
- Место же прорыва плотины укрепляют бетонными плитами.
Обратите внимание:
- В декабре в Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу.
- А в ноябре стало известно, что в Одесской области разрушается дамба Дуная.
Полный текст сообщения полиции Черкасской области в фейсбуке:
Сегодня в 17:45 в оперативно-координационный центр ГСЧС и ГУ НП в Черкасской области поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины произошло частичное разрушение нижней части шлюза дамбы на реке Золотоношка.
В настоящее время из места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров. Угрозы подтопления домовладений и огородов нет. В селах Ковтуны, Мицелевка, Антиповка, которые расположены ниже течения реки Золотоношка, выставлены посты для контроля уровня воды в реке. Произведено уведомление местных жителей.
Сейчас на месте происшествия проводятся мероприятия по укреплению плотины бетонными плитами. Ситуация контролируется. Просим граждан сохранять спокойствие и не паниковать. Продолжайте праздновать Новый год, мы заботимся о вашей безопасности!