На Черкасщине столкнулись фура и легковушка: девушке оторвало руку

В Драбовском районе Черкасской области 27 ноября произошло жуткое ДТП. Легковушка ЗАЗ-1102 не разминулась с грузовиком MAN: пострадала пассажирка.

Автоткатастрофа произошла около 12:30 на автодороге "Драбов – Золотоноша – Кононовка". 43-летний водитель ЗАЗ-1102 превысил скорость и не справился с управлением.

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Легковушка выехала на встречную полосу

Автомобиль выехал на встречную полосу. Там как раз ехал грузовик MAN, с которым и столкнулась легковушка.

Водители во время аварии повреждений не получили. Однако очень пострадала 20-летняя пассажирка легковушки. Девушке амупутувало руку, и ее доставили в реанимационное отделение Драбовской центральной районной больницы.

Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами. Следствие продолжается.



​Авария произошла в Драбовском районе Черкасской области / Фото Нацполиции



Легковушка выехала на встречную полосу / Фото Нацполиции

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