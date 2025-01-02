В Черкасской области из-за короткого замыкания погибли три человека

В Черкасской области погибли три человека. К сожалению, это произошло из-за нарушения правил безопасности при пользовании электроприборами и короткого замыкания.

Трагедии произошли в селе Деренковец и городе Смела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Что известно о пожаре

В селе Деренковец Черкасского района, из-за короткого замыкания электрической сети, загорелась комната жилого дома. Спасатели по прибытии на место пожара обнаружили тела супругов. Пожар удалось потушить.

В Смеле в задымленной комнате спасатели обнаружили тело хозяйки. Огнем уничтожена мебель и бытовая техника. Пожар, что повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, ликвидировали пожарные.

В ГСЧС в свою очередь также напомнили о правилах пожарной безопасности:

не оставляйте электроприборы включенными без присмотра;

регулярно проверяйте состояние электропроводки;

используйте исправные и сертифицированные устройства;

не перегружайте электросеть;

в случае неисправности обращайтесь к специалистам.

Ваша ответственность может спасти жизнь! Соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать трагедий. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101,

– добавили спасатели.

К слову, также в Одессе на третьем этаже пятиэтажного дома загорелась стиральная машина, что привело к повреждению соседних квартир. В результате происшествия пострадал мальчик, 2013 года рождения. Его передали медикам.