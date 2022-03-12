В Черкасской области сбили ракету, она разрушила дом

Из-за нападения России на Украину страдают мирные жители. Вражеское нашествие длится 16 день, оккупанты разрушают дома, убивают людей.

В Черкасской области интенсивных боев не наблюдают. Но 12 марта вражеская ракета таки натворила людям бед.

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Разрушенный дом

В частности, сбитая вражеская ракета попала в дом на Черкасщине. Теперь обнародовали фото разрушенного дома украинцев.

Кроме дома пострадали также автомобили и двор.

На Черкасщине разрушен дом / Фото Нацполиции

Последствия падения сбитой ракеты / Фото Нацполиции

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