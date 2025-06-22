Черная копоть до небес, – ГУР уничтожило железнодорожные цистерны с горючим россиян на Запорожье

Украинские разведчики 22 июня уничтожили железнодорожные цистерны с горючим захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. Вследствие этого на месте образовались черные столбы дыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Как ГУР отработало по цистернам с горючим врага

Украинские разведчики отметили, что 22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСГВ "Хортица", ОТГ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи Next успешно атаковали "товарняк" российских захватчиков.

В результате были сожжены цистерны с горючим, предназначенным для вражеской преступной армии.

Очередной удачный грохот, обеспечен руками мастеров ударных дронов военной разведки, состоялся на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск,

– написали в разведке.

Там также подчеркнули, что черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес.

Последствия от уничтожения украинской разведкой цистерн с горючим оккупантов / Видео ГУР МО

К слову, ранее источники 24 Канала рассказали, что агенты ГУР осуществили атаку на промышленную электроподстанцию в Кенигсберге, который россияне называют Калининградом. В результате этих действий удалось остановить поставки электроэнергии к объектам российского ВПК и ВС России.