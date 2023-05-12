Блогерша "Черная Мамба" заявила, что будет продолжать общаться на русском: возмутительное видео

Львовская блоггерша Кристина Горун под ником "Черная Мамба" недавно попала в скандал. Она оправдывала ребят, которые в центре Львова слушали русского Лепса.

После обрушившегося на нее шквала критики блоггерша извинилась. Однако мораль таки не усвоила, пишет 24 Канал.

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Новый скандал с "Черной Мамбой"

Одиозная Горун решила записать "послание" для своих подписчиков в сториз. Сначала она заявила, что продолжит общаться по-русски, читать литературу и смотреть фильмы на языке агрессора.

Затем она решила оскорбить свою аудиторию, заявив, что большинство из них все равно не читают, поэтому этот факт не должен их сильно оскорбить.

Кого это не устраивает, вы можете се*аться на х*й с моей страницы, где вы навязываете свое никому ненужное мнение об украинском и русском языке,

– заявила Горун.

Далее скандалистка начала рассказывать, что для нее нет авторитета и никто не будет указывать ни ей, ни ее русскоязычным друзьям, "что они какие-то не такие".

Скандальное заявление "Черной Мамбы": смотрите видео

Напомним, что после резонансных заявлений блоггерки об ВСУ и украинском языке от нее отреклись даже собственная мать и молодой человек. В разговоре с журналистами любимый блоггерши открестился от близких отношений с Кристиной и осудил ее высказывания, отметив, что сам шокирован.

Что предшествовало