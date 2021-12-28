В останній день перед Різдвом 25 грудня інформаційний простір вибухнув новиною. Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п'ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і заставу в 1 мільярд гривень.

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Про це повідомляли три окремих джерела "Главкому" – видання, наближеного до Порошенка. Редактор цього ЗМІ допомагав зривати конкурс з обрання керівника НАЗК за часів п'ятого президента.

Згодом з'явилася інша інформація – у зв'язку з втечею Порошенка, Печерський райсуд санкціонував привід його до суду для обрання запобіжного заходу. А от яким він буде – вирішить сам суд.

До слова. За прикладами останніх історій, розмір застави зазвичай зменшується в десятки разів. У ситуації з Медведчуком його просто відправили під домашній арешт без жодної копійки. Щось подібне може статися і з Порошенком.

Порошенко – досі в Європі

Сам Порошенко продовжує перебувати в Європі начебто з відрядженням, хоча від Різдва і до Нового року жодних офіційних зустрічей там ніхто не проводить.

Жодних офіційних заяв посольств чи урядів про політичне переслідування Порошенка він так і не зміг отримати. Партнери України заявили, що уважно стежитимуть за цією справою та закликають до прозорості та неупередженості. Це саме є в інтересах і громадян України.

Хто захистив п'ятого президента

На захист Порошенка виступило декілька депутатів європейських країн, але тут теж немає нічого дивного, адже депутати національних парламентів чи Європарламенту – це політики, які, як і в Україні, можуть робити заяви на будь-які теми.

На підтримку іншого фігуранта цієї вугільної справи – Медведчука – виступали члени Бундестагу чи Національних зборів Франції з проросійських партій, але такого роду заяви виражають виключно думку цих політиків.

Також Порошенко отримав підтримку від колишнього польського президента Броніслава Коморовського.



Броніслав Коморовський підтримав п'ятого президента України / Фото з твітеру Порошенка

Не хочу проводити жодних аналогій, але є ще один польський президент Олександр Квасневський, який після відставки пішов працювати на кількох українських олігархів:

став членом правління Ялтинської Європейської стратегії у Віктора Пінчука;

членом ради компанії "Бурісма" у Миколи Злочевського;

членом Габсбурзької групи у Манафорта-Януковича разом з колишнім прем'єром Італії Проді, колишнім канцлером Австрії Гузенбауером тощо.

Щоправда, потім виявилося, що коштували ці послуги сотні тисяч євро, які оплачував колишній глава адміністрації Януковича Льовочкін.

Сподіваюся, з Коморовським нічого подібного не станеться, а його заяви на підтримку Порошенка є виключно дружніми та спричинені турботою про демократичний розвиток України. На території якої, до речі, польський керівник нашого Укравтодору Славомір Новак займався масштабною корупцією в часи Порошенка. Він зараз перебуває під слідством як в Україні, так і Польщі.

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Справа Славоміра Новака

Буквально днями Окружна прокуратура Варшави передала до суду обвинувальний акт проти Славоміра Новака – йому інкримінують 17 злочинів, зокрема й керівництво організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.



Славоміру Новаку інкримінують 17 злочинів / Фото Укравтодору

За усталеною звичкою, в Польщі соратники Новака натомість заявляють про політичний підтекст нинішньої кримінальної справи проти нього.

"Не маю жодної довіри до Центрального антикорупційного бюро і прокуратури (Польщі – 24 канал). Сьогодні вони допомагають у політичних переслідуваннях і є сліпими до будь-яких сигналів про порушення з боку функціонерів від влади та урядової партії", – заявив у твітері депутат Сейму, один з лідерів "Громадянської платформи" Славомір Нітрас.

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Ну і цікавий нюанс ще в тому, що Славомір Новак очолював колись виборчий штаб того самого Коморовського, який зараз захищає Порошенка. Водночас останній у свій час працевлаштував Новака в Україні.

Куратором поляка тоді був Ігор Кононенко, який також перебуває на втіках, а безпосередній начальник Новака – міністр Володимир Омелян – під носом в якого і відбувалася масштабна корупція, зараз є одним зі спікерів Порошенка.

До речі. Сам Омелян, коли був міністром, казав, що Новака йому привів Кононенко зі словами: "маю на прикметі добру людину, яку можна розглянути радником з питань автодорожнього господарства".

Однак на кримінальній справі щодо вугілля проблеми Порошенка не завершуються. Групу компаній, пов'язаних Roshen, оштрафовано Антимонопольним комітетом на понад 10 мільйонів доларів – майже 300 мільйонів гривень. Причина – зловживання монопольним становищем.

У рішенні Антимонополістів фігурують три юридичні особи:

ТОВ "Інтерстарч Україна";

ПрАТ "Дніпровський КПК";

ПрАТ "Інтеркорн".

За офіційним рішенням АМКУ, вони пов'язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника – сина п'ятого президента Олексія Порошенка.



Олексій Порошенко / Фото "Главкому"

У чому звинувачують

Штраф їм винесено за 2 порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Їх звинувачують у зловживанні монопольним становищем на загальнодержавному ринку реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

Розслідування встановило, що у 2018 – 2020 роках група Порошенка була єдиним виробником патоки на території України. Вони ж займали долі на ринку від 65 до 94%.

Також встановлено, що група Порошенка є єдиним виробником кукурудзяного крохмалю на території України з частками від 74,26% до 96,79% . Маючи таку частку, Порошенко міг влаштовувати качелі на ринку, граючись ціною.

У 2018 – 2020 роках ціна на патоку та сиропи підвищувалася та знижувалася нею безсистемно, на власний розсуд. Одним вони продавали надто дешево, щоб втримати клієнта, іншим – надто дорого .

Асоціації "Укркондпром", в яку входив Roshen, також хотіла обмежити ввезення патоки з-за кордону, щоб не було конкурентів для Порошенка. За три місяці до виборів, 8 січня 2019 року, постановою уряду Порошенка – Гройсмана таку заборону було введено.

Враховуючи, що компанії Порошенка є учасником вертикально-інтегрованого холдингу, що має замкнений цикл виробництва товарів – від вирощування кукурудзи до виробництва кондитерських виробів – то ефектом масштабу Roshen міг отримувати істотні конкурентні переваги. І вбивати у такий спосіб своїх конкурентів.

Коментувати штраф на Roshen почали одразу ж депутати "Європейської солідарності". У такий спосіб "спалили" свого шефа, адже за офіційною легендою він не є власником, а все передано в сліпий траст, пам'ятаєте?

Український Forbes провів своє розслідування і дійшов висновку, що тут немає політики: "На перший погляд – політично вмотивована акція. Чи був у неї реальний привід? Ви не повірите, але був".

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Є потерпілі

Потерпілою від цінового тиску Порошенка вважала себе кондитерська фабрика "Дружківська". Вона виробляє соняшникову халву та інші кондитерські продукти.

Фабрика закуповувала патоку в однієї української та в російських компаній. Останні продавали її в середньому на 10% дешевше, але у серпні 2019 року почала діяти заборона на імпорт російської патоки, яку уряд прийняв наприкінці 2018 року.

Можливість поставок з сусідньої країни зникла. Фабрика, за словами Гнатенко, опинилася на межі банкрутства через подорожчання патоки в Порошенка майже на 20%, пише Forbes.

Тепер, окрім штрафу, рішення АМКУ має ще одне вагоме значення – родинний бізнес Порошенка визнаний монополістом. А це значить, він тепер має ще одну ознаку для потрапляння в реєстр олігархів. І фіктивний продаж телеканалів своїм же депутатам не спрацював.

Чорна смуга в житті олігарха Порошенка тільки починається, а виходити з-під звинувачень йому дедалі складніше.