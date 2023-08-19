Пострадало здание драмтеатра: жуткие кадры из Чернигова

Российские военные днем 19 августа нанесли ракетное по центру Чернигову. В результате обстрела повреждено здание драмтеатра.

Владимир Зеленский, ГСЧС и СМИ показали кадры с места обстрела. От увиденного трудно сдерживать эмоции, пишет 24 Канал.

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Военное преступление против мирного населения

Исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако в эфире национального телемарафона рассказал, что в момент удара в центре Чернигова находились многие люди.

За драмтеатром есть парк, в котором всегда гуляет много детей с родителями. Рядом много ресторанов с детскими площадками. И это в среду дня, понятно, что в центре города было много людей. Поэтому по-другому, как военное преступление против мирного населения трактовать это нельзя,

– подчеркнул Ломако.

Драмтеатр в Чернигове до (фото из Википедии) и после ракетной атаки (фото ГСЧС) / Коллаж 24 Канала

На месте террористической атаки россиян работают спасатели. Они устраняют последствия ракетного удара.

19 августа россияне ударили по Чернигову, произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром. Также повреждено остекление окон 3 ГПСЧ (Государственная пожарно-спасательная часть – 24 Канал) Чернигова. Ликвидирован пожар магазина,

– отметили в ГСЧС.

Последствия ракетного удара: смотрите видео

Удар по Чернигову: смотрите видео

Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, есть раненые,

– отметил Зеленский.

Последствия ракетного удара России по Чернигову: смотрите видео

На обнародованных кадрах видны поврежденные здания и автомобилей, а еще люди, которые просто находились в центре города.

Стояли, ракета пролетела, просвистела. Взрыв, все,

– рассказал очевидец.

Удар по Чернигову: смотрите видео Суспільного

На месте работают психологи.

Последствия ракетных обстрелов Чернигова / Фото ГСЧС, СМИ

Также в сети распространили видео первые минуты после ракетного удара оккупантов. Осторожно, увиденное может шокировать.

Первые минуты после российского обстрела: смотрите видео

Обратите внимание! Глава МВД сообщил, что по состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове.

"Погибли 5 человек. Травмировано 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь", – отметил Клименко.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.