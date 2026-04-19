Чернигов массированно атаковали "Шахеды": в городе прогремела серия взрывов
В ночь на 19 апреля россияне атаковали Чернигов "Шахедами". В городе прогремела серия мощных взрывов.
Они начали раздаваться в 01:05. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Какие последствия атаки на Чернигов?
Так, Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города. Уже в 01:05 в Чернигове прогремели взрывы, а через несколько минут – новая серия взрывов.
Впоследствии власти подтвердили атаку на город. Брижинский сообщил, что Чернигов находится под массированной атакой российских дронов.
В городе уже зафиксировали падение обломков БпЛА. Сейчас последствия атаки уточняются. О жертвах или пострадавших не сообщали.