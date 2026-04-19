Чернигов массированно атаковали "Шахеды": в городе прогремела серия взрывов

В ночь на 19 апреля россияне атаковали Чернигов "Шахедами". В городе прогремела серия мощных взрывов.

Они начали раздаваться в 01:05. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Какие последствия атаки на Чернигов?

В ночь на 19 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Под прицелом врага оказался Чернигов.

Так, Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города. Уже в 01:05 в Чернигове прогремели взрывы, а через несколько минут – новая серия взрывов.

Впоследствии власти подтвердили атаку на город. Брижинский сообщил, что Чернигов находится под массированной атакой российских дронов.

В городе уже зафиксировали падение обломков БпЛА. Сейчас последствия атаки уточняются. О жертвах или пострадавших не сообщали.