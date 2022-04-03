Чернигов напоминает Бучу, а в некоторых районах похож на Мариуполь, – мэр города

Россияне продолжают циничную войну против Украины, уничтожая целые города. От оккупантов также довольно сильно пострадал Чернигов.

Об этом рассказал черниговский мэр, сообщает 24 канал, ссылаясь на телемарафон единых новостей. По словам Владислава Атрошенко, теперь город напоминает Бучу на Киевщине, а иногда даже и Мариуполь.

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Чернигов из-за России разрушен на 70%

Городской голова Чернигова подчеркнул, что город из-за массовых атак российских войск разрушен более чем на 70%. Он сравнил ситуацию в городе в некоторых районах с Бучей и Мариуполем.

У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь,

– отметил он.

Атрошенко даже отметил, что горожане уже даже перестали интересоваться, сколько именно мин прилетело. Хоть жители и не оставляют надежды на спокойную жизнь в городе.

"Насущный вопрос для черниговцев – это завтрашний день. У нас сосредоточение войск России на границе с Беларусью. Нас интересует, будут ли к нам прилетать ракеты и авиабомбы. Что для этого делается в направлении снабжения ПВО", – отметил черниговский мэр.

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