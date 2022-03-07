Чернигов – немедленно в укрытие, воздушная тревога

В Чернигове объявили воздушную тревогу.

Информация о воздушной тревоге в Чернигове и Полтаве поступила в 18:30 и 18:37 соответственно.

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Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники уйти в ближайшее укрытие.

Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться в доме. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

Заметим, что воздушную тревогу в течение 7 марта в Чернигове объявляли неоднократно. Чуть реже сирены раздавались в Полтаве.

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