Інформація про повітряну тривогу у Чернігові та Полтаві надійшла о 18:30 та 18:37 відповідно.

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Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

Зауважимо, що повітряну тривогу протягом 7 березня у Чернігові оголошували неодноразово. Трохи рідше сирени лунали у Полтаві.

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