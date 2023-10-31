Российская атака по драмтеатру в Чернигове: расследователи установили, кто ответственен за удар

Российская армия 19 августа нанесла ракетный удар по драмтеатру в Чернигове. Ответственной за него является 26-я ракетная бригада, которая входит в группировку оккупационных войск "Запад".

Об этом заявили расследователи неправительственной организации. Специалисты также подробно проанализировали, каким оружием нанесли ракетный удар.

Все о террористическом ударе Много жертв и разрушенные здания: что известно о кровавом ударе России по Чернигову 19 августа

Россия атаковала здание Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Григорьевича Шевченко 19 августа 2023 около 11:30. В результате террористического удара было повреждено 10 административных и 66 жилых домов. Пострадали 214 человек, из которых семь человек погибли. Среди жертв есть ребенок – 6-летняя София.

Каким оружием атаковали драмтеатр

В Офисе генпрокурора 20 августа заявили, что Россия нанесла ракетный удар баллистической ракете "Искандер-М". Однако опубликованные в сети фотографии опровергают это, ведь на них видно, что для удара враг использовал ракету "Искандер-К". Именно этот тип вооружения зафиксирован на видео с моментом попадания. На то, что российская армия использовала "Искандер-К", указывают характерные крылышки на корпусе и хвостовое оперение для стабилизации.

Специалисты Truth Hounds сравнили ракеты "Искандер-К" и "Искандер-М". Несмотря на то, что оружие находится внутри транспорто-пускового контейнера, совершенно очевидно, что снаружи ракеты отличаются. Кроме того, свидетели ракетного удара рассказывали, что слышали свист и гул за несколько секунд до удара, что также свидетельствует об использовании "Искандер-К" – эта ракета оснащена маршевым турбореактивным двигателем и может издавать звуки, которые слышали в Чернигове за мгновение до удара.

Сравнение ракеты, попавшей в драмтеатр, и "Искандер-М" / Фото Truth Hounds

Более того, ракета "Искандер-К" была запрограммирована на взрыв в воздухе, чтобы нанести как можно больше разрушений и максимальное поражение людям. На это указывает характер разрушений драмтеатра, ведь больше всего пострадала именно крыша.

Вероятно, Россия произвела пуск ракеты с территории Брянской или Курской области. Свидетели рассказывали, что 19 августа ракету или звук ее полета слышали в населенных пунктах Гусановка, Степановка, Мена и Величковка Черниговской области.



Как летела ракета / Фото Truth Hounds

Кто ответственен за ракетный удар

Из открытых источников известно, что за ракетные атаки в Черниговской, Сумской и Харьковской областях отвечает группировка российских войск "Запад". Установки ОТРК "Искандер" имеют на вооружении несколько российских бригад этой группировки:

112-я ракетная бригада в составе 1-й танковой армии,

26-я ракетная бригада в составе 6-й общевойсковой армии,

448-я ракетная бригада в составе 20-й общевойсковой армии,

152-я ракетная бригада в составе 11-го армейского корпуса.

О 112-й ракетной бригаде сведений мало. Согласно имеющейся информации, подразделения этой бригады сосредоточены на Купянском направлении и базируются в Белгородской области. Впрочем, российское минобороны ни разу не сообщало, что 112-я бригада участвует в боевой работе в войне против Украины. Потому доказательств того, что к ракетному удару может быть причастна эта бригада – пока нет.

Еще одна бригада – 152-я – дислоцируется в Калининградской области. Она имеет на вооружении 12 единиц ОТРК "Искандер". Известно, что 152-я бригада участвовала в боях в Харьковской области – во время контрнаступления в 2022 году Силы обороны взяли в плен военнослужащих этой бригады. Также известно, что в апреле 2023 года бойцы упомянутой бригады участвовали в боях на Сватовском направлении. Это все в комплексе свидетельствует о том, что бойцы 152-й бригады не причастны к ракетному удару по драмтеатру в Чернигове.

448-я ракетная бригада дислоцируется в Курской области. Она нанесла ракетные удары по территории Украины в апреле 2022 года. После этого в сети сообщалось, что 448-я ракетная бригада была перемещена на Купянское направление. Зона боевого пребывания бригады ограничивается северо-западной частью Луганской области, поэтому их причастность к ракетному удару по Чернигову также отбрасывается.

26-я ракетная бригада дислоцируется в Ленинградской области и активно участвует в войне России против Украины. Бойцов этой бригады постоянно привлекают к ракетным обстрелам. Нахождение бригады не совпадает с направлением полета ракеты, поэтому расследователи предполагают, что подразделение может базироваться на территории Брянской или Курской областей. Вероятно, ракетный удар нанесли российские военные именно 26-й ракетной бригады. Об этом свидетельствуют развернутые комплексы "Искандер", зафиксированные специалистами с помощью спутниковых снимков.

С помощью OSINT мы идентифицировали немалую часть личного состава 26-й ракетной бригады 6-й общевойсковой армии России вместе с ее командованием, которое, вероятнее всего, отдало приказ атаковать Чернигов 19 августа 2023 года. Командиром 26-й ракетной бригады является полковник Павел Николаевич Русаков,

– заявили расследователи.